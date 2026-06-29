Die Stadtgemeinde Feldkirchen ist die fünftgrößte Stadt Kärntens, 14.543 Menschen haben hier, mit Stand Jänner 2025, ihren Hauptwohnsitz. Der Wohnbedarf ist hoch, jeden Tag gehen Anfragen ein. „Derzeit sind es weit mehr als 300 Wohnungssuchende“, weiß Wohnungsreferentin Andrea Pecile.

Mehr als 1200 Wohnungen

Der Bezirk selbst kämpft derzeit mit einem Minus, in der Stadt aber gibt es noch ein leichtes Plus an Zuwanderung: „Feldkirchen entwickelt sich immer mehr zu einer Wohn-Stadt. Hier ist es noch leistbar, die Lage ist toll, es ist ein wunderbarer Wohnort mitten in Kärnten.“ Die Gemeinde selbst hat als Eigentümerin zwar kaum Wohnungen, vergibt aber in Zusammenarbeit mit den Genossenschaften rund 1200 bis 1300 Wohnungen. Natürlich nicht immer alle, viele werden über Jahre oder Jahrzehnte von denselben Mietern bewohnt, doch im Laufe der Zeit werden auch etliche frei.

Alle paar Wochen wird vergeben

Wenn jemand gekündigt hat oder verstirbt, erfolgt die Mitteilung über die Genossenschaften. „Und wir vergeben dann. Alle sechs bis acht Wochen gibt es eine Sitzung und normalerweise wird nach dem Datum, an dem sich jemand für eine Wohnung beworben hat, gereiht.“ Man schreibt in den Antrag, wohin genau man ziehen möchte, wie viele Personen es sind, was man sich leisten kann etc. Meist sind es um die 15 bis 20 Stück, die neu vergeben werden können. „Der Erstgereihte auf der Liste kommt dann dran, außer es hat einen bestimmten Grund, dass jemand anderes vorgereiht wird. Dann geht es nach Dringlichkeit.“

Soziale und gesundheitliche Gründe

Dazu gehören soziale oder gesundheitliche Aspekte. Alle zwei Wochen montags hat Pecile eine Sprechstunde, in die auch Menschen mit diesen Anliegen kommen: „Wenn es in einer Wohnung schimmelt und sie nicht mehr bewohnbar ist oder etwa eine plötzlich alleinerziehende Mutter mit drei Kindern – das sind jetzt nur Beispiele - eine Wohnung braucht, schauen wir, dass wir ein bisschen zaubern können und diese Leute schneller eine Bleibe bekommen“. Das kann auch funktionieren, selbst wenn der Antrag nicht schon seit mehreren Monaten oder einem Jahr, sondern erst seit ein paar Wochen aufliegt. „Dann gibt es dann auch politisch nie Probleme, da sind sich immer alle einig, weil es ja nachvollziehbare Fälle sind. Wir fangen die Feldkirchner auf, wenn sie es wirklich brauchen.“

24 Wohnungen bereits vermietet

Ein wenig erleichtert wurde das Thema Wohnungssuche auch durch das Großprojekt der Wohnbaugesellschaft Vorstädtischen Kleinsiedlung (VKS) in der Erich-Hutter-Straße. 24 Wohnungen wurden bereits gebaut, die Arbeiten gehen in die letzten Runden bevor die Mieter - alle wurden bereits vermietet - im Herbst einziehen können. Der Spatenstich für den zweiten Teil, insgesamt vier Gebäude in Holzbauvariante mit 37 geförderten Mietwohnungen, erfolgte im Mai. Auch drei Wohngruppen sind geplant - für Menschen mit Behinderung, die von der Diakonie betreut werden.

Nach Jahren zu hoher Holzpreise hat sich die preisliche Situation nun verändert und von den 9,15 Millionen Euro finanziert das Land fast acht Millionen Euro. „Besonders für den Ortsteil Waiern ist es erfreulich und wichtig, dass es nun umgesetzt wird“, freut sich Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Auch erfreulich für die Region: Den Architektenwettbewerb konnte das Architekturbüro Ernst Roth aus Feldkirchen für sich entscheiden, das zuständige Holzbauunternehmen ist die Zimmerei Franz Roth aus Liebenfels.

Aktuell keine weiteren Bauprojekte

Weitere Bauprojekte gibt es derzeit übrigens nicht, geplant ist aber eines für 2029 beim Kanaltalerhof. Mehr als 30 Wohnungen gibt es derzeit dort. Die gesamte Anlage, die in den 1940er- und 1950er-Jahren errichtet wurde, muss dringend saniert werden. Einige Wohnungen sind aufgrund des baulichen Zustandes nicht mehr vermietbar. „Das neue Projekt ist etwas, wo wir schon alle Vorbereitungen gemacht haben und eine Zusage bekommen haben. Aber das dauert noch, daher konzentrieren wir uns jetzt auf Waiern“, sagt Pecile.