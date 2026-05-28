„Ich bin schockiert und sprachlos über einen derartigen Umgang mit einem religiösen Denkmal“, sagt Martin Müller, der in Waiern fast 40 Jahre lang als Pfarrer tätig war. Das Wairer Kreuz an der Einfahrt zur Martin-Luther-Straße wurde entfernt. Die Wogen in den sozialen Medien gehen hoch. „Nicht zu glauben, wie kann man das nur machen“, liest man etwa auf Facebook. Der Bildstock wurde in den 1980er-Jahren von der Dorfgemeinschaft Waiern aufgestellt. Der Säulenbildstock mit einem fünfseitigen Tabernakel und Rundbogennischen samt schindelgedecktem Kegeldach wurde von Rudolf Haidutschek künstlerisch gestaltet und ist angeblich, laut dem Bildungswerk Kärntens, der erste ökumenische Bildstock Europas, der katholische und evangelische Elemente vereint.

„Der Bildstock ist ein ökumenischer Bildstock, weil darauf, neben drei katholischen Heiligen, auch Martin Luther dargestellt ist. Hermann Puschitz hat sich damals für die Errichtung eingesetzt“, erinnert sich Hans Neuhold, der das Feldkirchner Stadtarchiv verwaltet. „Martin Luther ist dargestellt mit Bibel und dem Liedvers ,Erhalt uns Herr bei deinem Wort‘. Darauf zu sehen sind auch die Heiligen Florian und Christophorus, ein Glaubenszeuge aus der Zeit der Christenverfolgung, und das Diakoniekreuz, Zeichen für Glaube und Nächstenliebe – allesamt Symbole, die für ein Stück Wairer Identität stehen“, schildert Müller.

Der Wairer Bildstock ist nicht mehr © Willi Modritsch

Eine Frage der Sicherheit

Der Bildstock war nicht denkmalgeschützt und stand auf dem Grundstück von Physiotherapeut Christian Hohenwarter: „Ich bin auch Bauingenieur und musste feststellen, dass das Fundament des Bildstockes porös geworden ist. Der Bildstock ist sehr schwer, falls etwas passiert wäre, hätte ich die Haftung übernehmen müssen“, erklärt Hohenwarter und fährt fort: „Wir benötigen den Platz. Unsere Praxis wächst, wir brauchen mehr Parkplätze für unsere Klienten“, sagt Hohenwarter, der die Praxisgemeinschaft Salute führt.

Enttäuschung ist groß

Die Enttäuschung über den verlorenen Bildstock ist groß: „Wenn wir gewusst hätten, dass dieser entfernt werden muss, hätten wir bei der Übersiedelung geholfen. Wir hätten einen anderen Ort für den Bildstock gefunden“, sagt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Auch Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) zeigt sich enttäuscht: „Diese Vorgehensweise macht betroffen und ist einfach nur bedauerlich“, sagt er. Hohenwarter dazu: „Mir war nicht bewusst, dass der Bildstock so eine große Bedeutung hatte. Seit wir hier sind, seit circa sieben Jahren, hat sich niemand danach erkundigt.“ Der Bildstock wurde entsorgt.