Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen baut ihr Bürgerservice weiter aus und bietet ab Dienstag, 7. Juli, einen regelmäßigen langen Amtstag an. Künftig soll die Behörde jeden Dienstag von 13 bis 16 Uhr zusätzlich für Parteienverkehr offen sein. „Mit diesem zusätzlichen Serviceangebot möchten wir den Zugang zu Verwaltungsleistungen erleichtern und mehr Flexibilität bei der Erledigung der Behördenwege ermöglichen. Wichtig bleibt dabei: Termine nach vorheriger Vereinbarung sind auch weiterhin außerhalb der regulären Amtszeiten möglich. Damit können individuelle Bedürfnisse bestmöglich berücksichtigt und Wartezeiten vermieden werden“, teilt die Bezirkshauptmannschaft mit.

„Mit dem erweiterten Parteienverkehr schaffen wir ein zusätzliches Angebot für die Bevölkerung und tragen den unterschiedlichen Lebensrealitäten unserer Bürgerinnen und Bürger Rechnung. Gleichzeitig bleiben wir unserem Grundsatz treu, durch flexible Terminvereinbarungen auch außerhalb der Amtszeiten bestmöglichen Service zu bieten“, betont Bezirkshauptmann Bernhard Turni.

Termine können online unter www.ktn.gv.at/verwaltung vereinbart werden.