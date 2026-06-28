Ein in doppelter Hinsicht schweißtreibender Bewerb ging am 27. Juni in Griffen über die Bühne: die 66. Landesmeisterschaft dr Kärntner Feuerwehren. Insgesamt 89 Gruppen mit rund 800 aktiven Feuerwehrmitgliedern aus ganz Kärnten traten in sechs Bewerbskategorien gegeneinander an – ein Zeichen für den Stellenwert dieses Wettbewerbs. Mittlerweile verzeichnete man auch schon sechs reine Frauengruppen.

Die Bewerbe wurden in den klassischen Kategorien Bronze, Silber und dem Mannschaftsleistungsbewerb sowie im prestigeträchtigen „Cup der Cupsieger“ ausgetragen. Letzterer vereinte die besten Gruppen aus den Cupbewerben des Vorjahres in einem spannenden landesweiten Finale. Bewertet wurde durch das erfahrene Bewerterteam unter der Leitung von Landesbewerbsleiter HBI Bernd Glanznig. Bis zum letzten Durchgang blieb der Bewerb offen und hochspannend. Besonders im Mannschaftsleistungsbewerb und im „Cup der Cupsieger“ kochte die Stimmung förmlich.

Jugend mit Herz und Ehrgeiz

Ein ganz besonderes Highlight war der 21. Landesjugendleistungsbewerb mit rund 550 Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 15 Jahren. Oft entschieden nur Hundertstelsekunden über Freudenschreie oder Tränen.

Den Abschluss eines ereignisreichen Tages bildete die feierliche Siegerehrung, bei der nicht nur die besten Leistungen gewürdigt, sondern auch der außergewöhnliche Einsatz aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dieser Hitze am Bewerbstag anerkannt wurde. Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel begrüßte dazu zahlreiche Ehrengäste, deren Anwesenheit die hohe gesellschaftliche Bedeutung des Feuerwehrwesens in Kärnten unterstrich.

Unter ihnen befanden sich Landeshauptmann und Feuerwehrreferent Daniel Fellner, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, die Landtagsabgeordneten Hermann Srienz, Hannes Mack, Daniel Rauter, Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Landesfeuerwehrkommandantstellveretreter Friedrich Monai, der Bürgermeister der Marktgemeinde Griffen Josef Müller mit Bürgermeisterkollegen aus ganz Kärnten und Vertretern der Marktgemeinde Griffen, Bezirkshauptmann Gert Klösch, Bezirkspolizeikommandant Klaus Innerwinkler, Brigardekommandant Horst Hofer, sowie viele weitere Vertreter:innen der befreundeten Blaulichtorganisationen und Landesbewerbsleiter Bernd Glanznig.

Bewerb Silber A

Goldener Helm: Vassach 10

Silberner Helm: Flattach-Fragant 2

Bronzener Helm: St. Andrä 6

Bewerb Bronze A Damen