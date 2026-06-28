Ein persönliches Jubiläum feiert Harald Zaminer in diesem Jahr. Der passionierte Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Waiern ist seit mittlerweile 40 Jahren Teil der Florianis. „1986 bin ich beigetreten“, blickt der heute 56-Jährige zurück. „Wir sind damals mit einer Freundesrunde zur Feuerwehr gegangen – alle zur gleichen Zeit.“

Die Feuerwehr bedeutet für Zaminer vor allem zwei Dinge: Freundschaft und Kameradschaft. „Das Gemeinnützige und den Menschen in Not zu helfen – diese Kombination, diese Mischung macht die Feuerwehr für mich aus.“ Dazu kommen auch „positive Nebeneffekte“, wie zum Beispiel die Belebung der Dorfgemeinschaft durch verschiedene Feste und Veranstaltungen.

Zaminer ist bei der FF Waiern als Wasserdienstbeauftragter zuständig. „Das betrifft alles, was die Feuerwehr am Wasser machen kann“, erzählt er mit einem Lächeln. „Wir haben Einsatztaucher, ein Boot und mehrere Bootsführer. Wenn am See etwas passiert, sind wir zur Stelle.“ Das betreffe aber nicht nur das Feldkirchner Gebiet bis zum Ossiacher See, sondern ganz Kärnten. „Wenn etwas Größeres passiert ist, wird die Taucheinsatzgruppe vom Land mitalarmiert.“ Somit könnte man auch zum Weißensee oder zum Wörthersee ausrücken. Taucher ist Zaminer selbst keiner.

Ein tragischer Einsatz

In 40 Jahren hat der Feldkirchner natürlich auch einige Einsätze miterlebt. Einer war besonders tragisch: „Das war zu meiner Anfangszeit, ich müsste erst 17 Jahre alt gewesen sein“, blickt Zaminer nachdenklich zurück. „Damals hat eine Person versucht, zuhause eine Kinette zu graben. Dabei kam es jedoch zum Unfall und sie ist verschüttet worden.“ Manche Geschichten haben ein Happy End, diese allerdings nicht. „Wir konnten sie nur noch tot bergen. Das war als junger Bursche wirklich nicht einfach.“ Als Kinette bezeichnet man meist einen länglichen Aufgrabungsschacht, dieser ist vermutlich bei den Grabungsarbeiten zusammengebrochen.

Es sind aber auch Einsätze wie dieser, die daran erinnern, wie wichtig die Tätigkeit der Feuerwehr und jedes einzelnen Feuerwehrmannes oder jeder einzelnen Feuerwehrfrau ist. Zaminer schätzt, dass er durchschnittlich etwa drei Stunden pro Woche in den Diensten der Wehr verbringt. „Das ist natürlich ganz unterschiedlich, aber wenn man es auf das ganze Jahr herunterbricht, wird man in etwa darauf hinauskommen. Und: Man macht es ja auch gerne“, sagt der passionierte Floriani abschließend mit einem Lächeln.