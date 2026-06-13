Seraphine Ankner war vor ihrer Pension als Schneiderin tätig. Mittlerweile fand die 79-jährige Feldkirchnerin eine andere Beschäftigung. Sie ist ehrenamtlich beim Besuchsdienst des Roten Kreuzes und besucht Menschen im Pflegeheim. Mit einem Lächeln im Gesicht zaubert sie auch ein Lachen auf die Münder aller, die sie trifft.

Auf die Idee dazu kam sie in ihrer Pension, als sie merkte, wie viel Freizeit sie hatte. „Mir war langweilig und ich wollte etwas Sinnvolles machen. Da kam mir das Rote Kreuz in den Sinn und ich habe gleich im Altenwohnheim angefangen“, sagt Ankner zu ihren Anfängen. Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen und ihr gefällt die Tätigkeit noch immer so, wie am ersten Tag.

„Ich lernte gleich zu Beginn eine Bekannte von früher kennen und bin sozusagen in das Ganze hineingewachsen. Ich habe es gerne gemacht und die Leute haben sich immer gefreut, wenn ich vorbeigekommen bin.“ Schon beim Erblicken von Ankner rufen die Heimbewohner aus der Ferne: „Halt, die Seraphine kommt“, wie sie mit einem Lächeln erzählt. Im Prinzip kommt Ankner im Besuchsdienst für eine heitere Plauderei. Doch es steckt viel mehr dahinter. „Es ist auch für mich selber gut unter die Leute zu gehen und eine Beschäftigung zu haben.“

Neben Gesprächen gibt es auch Spiele, wie Domino oder Mensch ärgere dich nicht. Gesungen wird auch immer wieder und natürlich geht sie mit den Heimbewohnern auch auf Spaziergänge. „Ich habe bereits viel erlebt. Mit einer Dame ging ich einmal spazieren und plötzlich ist sie stehengeblieben. Sie ging keinen Schritt mehr. Ich habe ihr über den Rücken gewischt und sie wie eine Uhr aufgezogen.“ Somit konzentrierte sich die Dame nur mehr auf ihren Rücken und ging weiter. Und selbstverständlich greift die gelernte Schneiderin auch noch zur Schere, sollten ihre Kenntnisse gebraucht werden. Zudem macht sie auch immer wieder Gedächtnisübungen, wie Stadt-Land-Fluss, mit den Leuten.

Für Ankner ist es mehr als nur ein Dienst, es ist ein Akt der Freundschaft. „Es muss aber passen. Es kommt viel auf die Sympathie darauf an.“ Manchen Heimbewohnern ist sie so sehr ans Herz gewachsen, dass es auch gemeinsame Mittagessen gibt. „Es gab auch einmal einen blinden Mann, der mich schon an der Stimme erkannt hat“, erzählt sie gerührt. Und damit sich Ankner auch im Notfall auskennt, finden vom Roten Kreuz aus regelmäßig Schulungen und Fortbildungen statt. „Wir sind ein großes Team, treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus.“