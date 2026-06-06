Spricht man mit Jennifer „Jenny“ Flath (38) über die Feuerwehr, so strahlt sie heller als die Mittagssonne. Seit über 20 Jahren ist sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Radweg. Damals noch als erste Frau – heute hat sie elf weitere Kameradinnen.

„Ich wollte schon immer zur Feuerwehr“, eröffnet Flath das Gespräch. „Die Gemeinschaft, das Miteinander und zusammen Menschen zu helfen war mir schon immer wichtig“. Flath ist nicht einfach nur Feuerwehrfrau – sie ist Kraftfahrerin und steuert ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung und Allrad (LFB-A). „Das ist ein richtiger LKW. Dafür habe ich extra den Schein gemacht“, erklärt die zweifache Mutter voller Stolz. Die Faszination für große Fahrzeuge hatte sie schon immer, bei der Feuerwehr kann sie diese ausleben. „Es hat natürlich auch viel mit Verantwortung zu tun. Ich muss die Leute sicher zum Einsatz und wieder ins Rüsthaus bringen.“

Wenn sie als Kraftfahrerin eingeteilt ist, bleibt sie stets beim Fahrzeug. Wenn sie nicht hinter dem Steuer sitzt, dann löscht sie natürlich mit. 61 Mitglieder umfasst die FF Radweg – sie war die erste Frau. „Beweisen muss man sich immer, ich hatte aber auch die glückliche Lage, dass ich gleich aufgenommen wurde.“ Sämtliche Feuerwehrmänner standen ihr stets mit Rat und Tat zur Seite. „Ohne die Kameraden wäre ich nicht die Feuerwehrfrau geworden, die ich heute bin.“

Prägende Erlebnisse

Die prägendsten Erlebnisse für die Feuerwehrfrau waren Brandereignisse, wo ganze Existenzen bedroht waren. „Wenn man weiß, dass es um Alles geht, Schicksale betroffen sind und jede Sekunde zählt – diese Situationen sind die prägendsten.“ Solche Ereignisse würden zeigen, wie schnell im Leben etwas Schlimmes passieren kann und wie wichtig die Feuerwehr ist. Ein einzigartiger Moment für Flath war, als sie zu einem Autounfall gerufen wurde. „Das Auto sah übel aus. Den Eltern ist nichts passiert. Und der schönste Moment war, als ich dann gesehen habe, dass die Kinder ebenfalls unversehrt waren.“

Besonders schätzt die Radwegerin den Zusammenhalt in ihrer Feuerwehr. „Bei uns ist die Kameradschaft sehr stark“, unterstreicht sie. Zudem gibt es eine Jugendfeuerwehr, bei der auch ihre beiden Kinder dabei sind. Tausende Stunden werden pro Jahr in die Jugendarbeit investiert, noch viel mehr in die Bewerbsvorbereitungen und Fortbildungen. Im Schnitt ist Flath zwei Mal pro Woche im Rüsthaus zu finden. Momentan trainiert sie mit ihrer Damenmannschaft für den nächsten Bewerb.

Generell zeichnen Flath ihre freundliche Art, Zuverlässigkeit, gute Ausbildung und ständige Erreichbarkeit aus. Und dafür wird sie von ihren Kameraden sehr geschätzt. „Ich wünsche mir für alle Feuerwehrleute, dass sie wieder sicher nach Hause kommen und einen guten Zusammenhalt haben“, sagt Flath abschließend.