Die Bandbreite an Stillen Helden im Bezirk Feldkirchen, die die Kleine Zeitung in diesem Jahr vor den Vorhang holt, ist auch in diesem Jahr wieder groß. Zu den Jüngsten zählt mit Sicherheit Ylvie Hönigsberger aus Ossiach, die beweist, dass ein Ehrenamt bei einer Rettungsorganisation keine Frage des Alters ist.

Die 16-Jährige Schülerin des Centrums Humanberuflicher Schulen (CHS) in Villach ist seit etwa zweieinhalb Jahren bereits Mitglied der Wasserrettung Ossiach. „Ich wollte ohnehin den Helferschein machen, aber als die Einsatzstelle von Steindorf nach Ossiach gewandert ist, war das eine gute Gelegenheit“, sagt Hönigsberger mit einem Lächeln. „Ich finde es einfach schön, Menschen zu helfen und in Zeiten der Not für sie da zu sein. Die Wasserrettung ist eine coole Organisation und es macht total viel Spaß.“

Jugendarbeit ist ihr Metier

Bei der Ossiacher Einsatzstelle, die sich im Erlebnisbad befindet, hat Hönigsberger zwar noch keine spezifische Rolle auszufüllen, aber: „Ich bin eigentlich in allem involviert.“ Ihre Steckenpferde sind aber vor allem die Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit. „Wir sind natürlich eine relativ kleine Einsatzstelle, daher versuchen wir in den Städten Feldkirchen und Villach mehr Präsenz zu zeigen.“

Hönigsberger ist am Ossiacher See im Einsatz © KK/Privat

Wie das konkret gemacht wird? „Wir kommen in Schulen und halten Präsentationen über unsere Einsatzstelle, aber auch über die Wasserrettung im Allgemeinen.“ Auch seien verschiedene Jugendcamps in Planung. „Dort können die interessierten Kinder und Jugendlichen über fünf Tage lernen, was wir machen, wie man taucht, worauf man bei Erster Hilfe achten muss et cetera“, erklärt die 16-Jährige, die hauptberuflich eines Tages beim Roten Kreuz arbeiten möchte.

Auch bei Einsätzen ist die junge Wasserretterin meist vor Ort. „Meistens geht es um Bienenstiche, Platz- oder Schnittwunden“, weiß Hönigsberger. Eine Alarmierung ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. „Im Strandbad wollte ein junger Herr ins Wasser springen, hat allerdings die Wassertiefe völlig falsch eingeschätzt. So hat er sich die Schulter ordentlich aufgeschürft“, blickt die Ossiacherin zurück. „Diesen Einsatz werde ich auch deshalb nie vergessen, da ich hier Einsatzprotokoll sowie das Erste-Hilfe-Protokoll verfassen musste.“

Während andere Schüler und Schülerinnen in Hönigsbergers Alter den Sommer genießen, in den Urlaub fahren oder einfach relaxen, ist sie „fast jeden Tag bei der Einsatzstelle zu finden“. „Die Dienste werden bei uns ausgeschrieben und gehen von 10 bis 18 Uhr. Im vergangenen Jahr hatte ich fast jeden Tag einen.“ Zwischen 30 und 40 Stunden pro Woche verbringt die 16-Jährige dann in Diensten der Wasserrettung. Ob man als junger Mensch nicht auch einmal urlauben möchte? „Natürlich wäre das auch schön“, antwortet Hönigsberger mit einem Lächeln. „Aber ich mache es einfach gerne.“