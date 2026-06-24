Am vergangenen Dienstag wurde die Seespitz Lounge des Falkensteiner Schlosshotel Velden zum Schauplatz eines Abends, der Geburtstag und beruflichen Aufbruch verband. Schirin Zandi feierte dort ihren 40. Geburtstag und präsentierte gleichzeitig erstmals offiziell ihre Vision von „Zandi Services and More“, ihrer Marke, die für Events, Kulinarik und Moderation steht.

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Zahlreiche Wegbegleiter vor Ort

Begleitet wurde der Abend mit Musik von Raphael Niederer und Ekaterina von „In2ition“. Zandi sprach in einem Bühneninterview über ihren Weg von der Ausbildung im Casino Velden über Stationen in Hotellerie, Tourismus und Veranstaltungsmanagement bis zur eigenen Marke. Unter den Gästen und Gratulanten waren unter anderem Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ), Gemeindevorstand Markus Kuntatritsch (FPÖ), Schlosshoteldirektor Thomas Haslauer, Event-Profi Wolfgang-Julius Kudler, VSV-Legende Herbert Hohenberger, Mister Villacher Kirchtag Joe Presslinger, Tourismus Velden Chef Hannes Markowitz, sowie die Gastronomen Andreas Mörtl und Martin Pohl.