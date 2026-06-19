Seit 20 Jahren verbringt Björn Lindh aus Uppsala gemeinsam mit seiner Familie den Sommerurlaub in Kärnten. Besonders Velden am Wörthersee hat es dem Schweden angetan. So sehr, dass der Hobbymusiker der Gemeinde nun eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht hat: Er schrieb den Sommersong „Velden is Kärnt‘n mit Champagner“.

„Irgendwann habe ich mich gefragt, warum es eigentlich keinen modernen Song über Velden gibt. Über Mallorca gibt es zum Beispiel unzählige Lieder“, sagt der 48-jährige Unternehmer. In seiner Freizeit ist Lindh Songwriter, Produzent und Keyboarder der Band „Lueberry B.“. Warum also nicht ein eigenes Musikstück über seinen Lieblingsurlaubsort schreiben? Gesagt, getan. „Die ersten Reaktionen waren sehr positiv“, freut sich Lindh. Aufgrund sprachlicher Hürden entschied sich der Schwede für eine digitale Gesangsstimme.

Wörthersee

An Velden schätzt der 48-Jährige vieles. „Natürlich den See, aber auch die Mischung aus Internationalität und Kärntner Gemütlichkeit. Velden ist weltoffen und persönlich“, sagt Lindh. Genau dieses Lebensgefühl möchte er mit seinem Song vermitteln. Das ist auch der Grund, warum er und seine Familie Jahr für Jahr an den Wörthersee zurückkehren.

Ende Juli ist es wieder so weit. Der Schwede reist gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern (11 und 13 Jahre) von Uppsala nach Kärnten und verbringt hier zwei Wochen lang den Sommerurlaub: „Wir freuen uns schon sehr darauf.“