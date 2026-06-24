Generell sind Absolventinnen und Absolventen einer Handelsakademie eher in wirtschaftlichen Berufsfeldern zu finden, der Völkermarkter Lukas Miklautz (34) hat aber einen ganz anderen Weg gewählt – nämlich den in die Spitzenforschung. Er ist heute postdoktoraler Forscher am bekannten Max-Planck-Institut für Biochemie in München und beschäftigt sich in vereinfachten Worten zum Beispiel mit der Frage, wie man mit Daten einen KI-Algorithmus (Künstliche Intelligenz) trainieren kann, um in der Grundlagenforschung in der Biologie Vorhersagen treffen zu können. „Ich arbeite als Informatiker in einem interdisziplinären Team. Wir unterstützen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihren Forschungen“, erklärt Miklautz. So wurde etwa eine KI entwickelt, die Zellbilder analysiert. Damit kann die Forschung in diesem Bereich beschleunigt werden.

Lukas Miklautz mit Fachbereichsleiterin Manuela Pinter © KK/Privat

Sein Weg nach München führte Miklautz nach der Matura an der Praxis-Hak Völkermarkt im Jahr 2012 nach Wien, wo er Wirtschaftsinformatik studierte und im Bereich Maschinelles Lernen (KI) promovierte. Seine Dissertation wurde mit dem „Award of Excellence“ des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet und zählte zu den Top 34 Informatikdissertationen im gesamten DACH-Raum – nominiert für den Dissertationspreis der Gesellschaft für Informatik.

Viele Auslandsaufenthalte

Bereits während seines Studiums absolvierte er Praktika beim Automobilkonzern Audi auf drei Kontinenten: in Mumbai (Indien), Changchun (China) und Washington D.C. (USA). Während seiner Doktorarbeit folgten mehrmonatige Forschungsaufenthalte in Linz und Boston. Seit 2025 ist der Völkermarkter nun am Max-Planck-Institut tätig, wo er als Post-Doc zwei bis drei Jahre forschen kann. „Danach möchte ich beruflich auf jeden Fall in der Wissenschaft Fuß fassen und im deutschsprachigen Raum bleiben, damit ich auch noch öfter heimfahren kann“, sagt Miklautz.

Mehrmals im Jahr kommt der Forscher zurück in seine Heimatstadt Völkermarkt, wo seine Eltern leben, und ist dann auch gerne am Klopeiner See anzutreffen: „Die Lebensqualität bei uns ist schon sehr hoch.“ Bei seinem jüngsten Besuch in Völkermarkt im Mai hielt er zudem einen Vortrag an seiner ehemaligen Schule, die er sehr gern besucht hat, wie er betont.

Lebenslanges Lernen

Er hielt vor Schülerinnen und Schülern der dritten, vierten und fünften Klassen einen Vortrag über seinen Werdegang und die Bedeutung der KI im wissenschaftlichen Alltag. „KI ist ein Werkzeug, dass uns bleiben wird. Sie wird viele Bereiche völlig umwerfen, aber ich sehe nicht, dass alle Menschen in allen Bereichen ersetzt werden – in manchen wird das aber sehr wohl passieren“, sagt Miklautz. Vor allem im Beruf, aber auch im privaten Bereich müsse man flexibel bleiben und bereit sein, immer wieder Neues zu lernen. „Eine gute Ausbildung und die Bereitschaft, sein Bestes zu geben, ist eine gute Grundlage für die Zukunft“, möchte Miklautz den Schülern mit auf ihren Weg geben.