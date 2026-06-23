Über die MMA Gastro GmbH mit Sitz in Sittersdorf/Žitara vas wurde am 23. Juni ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wird das Gasthaus „Zur Rose“ in Sittersdorf, das erst im April 2025 von Matevz Ferme und seiner Frau Aleksandra Galinec neu eröffnet wurde. Pizza, gegrillte Calamari, Čevapčiči, Pleskavica sowie andere Kärntner und slowenische Spezialitäten stehen dort auf dem Speiseplan.

Schuldenstand noch unklar

Ob der Gasthausbetrieb fortgeführt wird, steht noch nicht fest, ebensowenig gibt es derzeit Informationen über den Schuldenstand, die betroffenen Dienstnehmer und die Anzahl der Gläubiger. Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, wurde der Völkermarkter Rechtsanwalt Manfred Opetnik zum Insolvenzverwalter bestellt. Gläubigerforderungen sind bis spätestens 3. August bei Gericht anzumelden.