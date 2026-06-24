Die Pfeile zeigen nach unten. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent ist zur Wochenmitte zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges unter 75 US-Dollar gefallen und lag zwischenzeitlich bei rund 73,5 Dollar. Zum Vergleich: Vor dem Beginn des Kriegs lag der Brent-Preis bei rund 72 Dollar. Dann ging es rasant bergauf – auf bis zu rund 120 US-Dollar je Barrel. Hauptgrund ist die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten und die Hoffnung, dass der zwischen den USA und dem Iran unterzeichnete Friedenspakt tatsächlich hält und dadurch die Straße von Hormuz dauerhaft geöffnet wird. Die vergangenen Tage zeigten freilich auch, dass das Abkommen noch auf wackeligen Beinen steht.

Die jüngste Entspannung spiegelt sich jedenfalls zunehmend auch an den heimischen Zapfsäulen wider. Bei Diesel lag der höchste österreichische Mittelwert laut Energieregulator E-Control heuer am 3. April bei 2,204 Euro je Liter. Mittlerweile liegt der Medianwert österreichweit bei knapp über 1,7 Euro je Liter, direkt vor Kriegsausbruch waren es 1,55 Euro je Liter. Bei Super erreichte der Literpreis am 6. Mai bundesweit den Höchstwert von 1,859 Euro, jetzt sind es im Mittel 1,66 Euro, unmittelbar vor Kriegsbeginn waren es rund 1,5 Euro.

Der ÖAMTC betonte zu Wochenbeginn, dass in den vergangenen Wochen „deutliche Preisrückgänge an den Zapfsäulen“ verzeichnet wurden, der Autofahrerklub merkte aber kritisch an: „Gleichzeitig sind aber weiterhin deutlich höhere Aufschläge je Liter Kraftstoff auf den Liter Erdöl im Vergleich zur Zeit vor dem Iran-Krieg zu beobachten.“

Jürgen Roth, Bundesobmann des Energiehandels in der Wirtschaftskammer, verweist darauf, dass die tagesaktuellen Tankstellenpreise jeweils etwas zeitversetzt auf die Ölpreisentwicklungen reagieren – das aber in beide Richtungen. Die Weitergabe erfolge „jeweils so rasch wie möglich“, das habe sich auch in den vergangenen Tagen gezeigt. Insgesamt, so Roth, hätte er nicht erwartet, dass „die Preise so schnell fast wieder auf Vorkriegsniveau sinken“. Die Entwicklung fuße auf der Annahme, dass dieses Friedensabkommen hält, „das halte ich derzeit für eine sehr optimistische Herangehensweise“. Es könne also durchaus zu Rückschlägen kommen.

Heizöl einlagern? „Nachfrage steigt wieder“

Auch im Heizölpreis spiegelt sich der Abwärtstrend wider. Ein Blick auf das Preis- und Bestell-Portal „Fastenergy“ zeigt, dass der durchschnittliche Heizölpreis für 100 Liter (bei einer Bestellung von 3000 Litern, inklusive Mehrwertsteuer und Lieferpauschale) aktuell bei rund 130,8 Euro liegt. Kärnten (127,6 Euro) und die Steiermark (127,7 Euro) liegen unter dem Bundesschnitt. Das sind die niedrigsten Werte seit Anfang März, der durchschnittliche Preis der vergangenen 52 Wochen liegt bei 125,8 Euro je 100 Liter. Der höchste Preis wurde heuer mit 189,66 Euro am 7. April erreicht.

Ist der Zeitpunkt für das Einlagern von Heizöl schon wieder akzeptabel? „Ab jetzt macht man damit nichts mehr falsch“, sagt Roth mit Blick auf die Preis-Charts. „Sich jetzt über die Einlagerung Gedanken zu machen, ist kein Fehler, bis September ist sicher ein guter Zeitpunkt.“ In den vergangenen Monaten hätten nur jene Kundinnen und Kunden eingelagert, die unbedingt mussten, nun steige die Nachfrage wieder.