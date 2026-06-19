Der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz im Tourismus ist ein zentraler Faktor in der neuen Tourismusstrategie „Vision T“, die diese Woche vorgestellt wurde. Es gehe darum, das touristische Ökosystem und die einzelnen Betriebe „fit zu machen für KI“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Die Österreich Werbung werde eine KI-Strategie im Herbst vorstellen.

Grundsätzlich soll der Tourismus so nachhaltig wie möglich stattfinden. Wobei sich Nachhaltigkeit für Betriebe auch ohne Extra-Förderungen lohne. Mit KI-Unterstützung könne etwa vorausgesagt werden, wie viel Frischware benötigt wird. Damit sei genaueres und sparsames Kalkulieren von Lebensmitteln möglich.

25.000 neue Ganzjahresjobs

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Forcieren des Ganzjahrestourismus, konkret soll es 2035 160.000 Ganzjahresjobs im Tourismus geben, um 25.000 mehr als heute. Dabei interessant, dass sich die Sommersaison durch den Klimawandel deutlich verändere – und das Sommerangebot sogar bis hin zu den Herbstferien ziehen kann, so Zehetner.

Die Serie an Rekorden bei Nächtigungszahlen in Österreich soll auch dieses Jahr prolongiert werden. Zehetner geht davon aus, dass „ein leichtes Plus“ erwirtschaftet werden kann. Neben Nächtigungszahlen soll künftig verstärkt die Wertschöpfung, also die Ausgaben von Urlaubsgästen, in den Mittelpunkt rücken.

„Schnitzel kann nicht um 30 Prozent teurer werden“

Dass Gastronomie und Hotellerie aufgrund spürbarer Preiserhöhungen in den letzten Jahren bei Gästen Schmerzgrenzen erreicht hätten, glaubt Zehetner nicht. „Die internationale Nachfrage ist weiterhin groß. Das spiegelt sich dann zum Teil im Preis wider.“ Die Personalkosten repräsentierten fast die Hälfte der Ausgaben, dennoch seien die rund 30 Prozent höheren Kosten durch KV-Lohnanpassungen nur teilweise weitergegeben worden. „Denn das Schnitzel kann nicht um 30 Prozent teurer werden“, so Zehetner. „Wir sehen, dass der Peak überschritten wurde und sich die Preise langsam wieder einpendeln.“ Die wirtschaftliche Resilienz von Betrieben sei daher eine Säule der „Vision T“.

Zu den sich seit Monaten dahinziehenden KV-Verhandlungen im Tourismus sagt Zehetner: „Solche Streitereien schaden der gesamten Branche.“ Sie kritisiert die pauschale Verurteilung von Unternehmen durch die Gewerkschaft. Einzelne schwarze Schafe müssten „gnadenlos“ bestraft werden, man dürfe aber „die Branche per se nicht vernadern.“

Es brauche mehr Wertschätzung im Umgang zwischen Arbeitgebern und -nehmern: „Ich hoffe, dass beide Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren.“ Es sei „ein Faktum, dass es mehr Umsatz, aber weniger Gewinn“ gebe. Dementsprechend müsse man sich KV-Erhöhungen erst leisten können, betont sie. „Je höher ein KV-Abschluss, desto stärker die Inflation.“

Für Kompromisse beim Wörthersee

Zur Forderung der Kärntner WK, den Schutzstatus des Wörthersees im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan zu senken, will sich Zehetner nicht äußern. Sie plädiert generell für Kompromisse: „Es ist möglich, bei gutem Willen, ökologische und ökonomische Ziele unter einen Hut zu bringen.“

Die Energie-Staatssekretärin Zehetner freut sich über die Entspannung auf dem Öl- und Gasmarkt nach der Einigung der USA mit dem Iran. Gas sei bereits rund 10 Euro je Megawattstunde günstiger als vor einer Woche, im Hinblick auf den Winter sei das etwa auch positiv für die Befüllung der Gasspeicher. „Wenn uns die Krise durch die Schließung der Straße von Hormuz nicht weiter hineinpfuscht, werden wir unser Versprechen, die Energiekosten zu dämpfen, auch einhalten.“

Weitergabe der Preise

Davon, dass die stark gesunkenen Rohölpreise an den Zapfsäulen ankommen, ist sie überzeugt: „Die Weitergabe der Preise hat die letzten Wochen großartig funktioniert, alle sind weiter darauf sensibilisiert.“

Die im Juni um einen Monat verlängerte Spritpreisbremse brauche es im Juli aus Zehetners Sicht nicht mehr. Das weitere Vorgehen werde aber innerhalb der Regierung entschieden, meint die Staatssekretärin zur Kleinen Zeitung.