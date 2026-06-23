Jeder fünfte Neuwagen in der EU ist nach Angaben des Branchenverbandes Acea inzwischen ein Elektroauto. Insgesamt sind im Mai 200.000 E-Fahrzeuge erstmals zugelassen worden. Das sind 43 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs dürften dabei eine Rolle spielen.

Die beliebteste Antriebsart sind weiterhin Hybride mit einem Marktanteil von knapp 38 Prozent. Insgesamt wurden im Mai 3,2 Prozent mehr Autos neu zugelassen. Seit Jahresanfang summiert sich der Anstieg damit auf vier Prozent. Während Deutschland, Spanien und Italien ein Wachstum schafften, wurden in Belgien, den Niederlanden, Schweden und Frankreich weniger Autos verkauft als vor Jahresfrist.

Zuwächse für chinesische Hersteller

Bei den Herstellern verzeichnen vor allem chinesische Anbieter wie BYD, SAIC, Chery oder Leapmotor starke Zuwächse. Sie konnten in den ersten fünf Monaten ihre Verkäufe zum Teil auf das Sechsfache steigern. Der größte chinesische Hersteller BYD kommt inzwischen auf einen Marktanteil von zwei Prozent und liegt damit spürbar vor Tesla. Von den großen europäischen Herstellern konnte Volkswagen zwar seinen Absatz steigern. Das Plus von 1,5 Prozent reichte aber nicht, um den Marktanteil zu halten. Die Opel-Mutter Stellantis legte 5,7 Prozent zu. Renault, Toyota und Hyundai ließen dagegen Federn.