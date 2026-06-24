Ein letzter Befragungstag noch. Dann geht der von der FPÖ eingesetzte U-Ausschuss, der sich mit den Ermittlungen nach dem Tod von Justizsektionschef Christian Pilnacek befasst, in eine mehrmonatige Sommerpause – und hinterlässt dabei mehr Fragen als Antworten.

Klar ist: Die Ereignisse rund um Pilnaceks Tod 2023 muten sonderbar an. Das beginnt bei Widersprüchen zwischen Polizei und zuständiger Ärztin über das Geschehen an seinem Auffindungsort und reicht bis zu einer stationenreichen Reise, die Pilnaceks Laptop nach dem Ableben seines Besitzers zurückgelegt hat. Wofür der Sektionschef „Geld aus Dubai“ bekommen hätte sollen – davon berichtet der Lobbyist Peter Hochegger –, dürfte wohl ebenso ungeklärt bleiben, wie die genauen Beweggründe der Grazer Gerichtspräsidentin Caroline List, das Handy ihres verstorbenen Mannes mit einem Bunsenbrenner zu vernichten.

Frage nach politischer Einflussnahme bleibt unbeantwortet

Im „Erwin Schrödinger Lokal“ haben sich die Abgeordneten rasch in zwei Lager geteilt. Während die ÖVP in der Causa redliche Behördenarbeit ortet und der Polizei für ihr Engagement dankt, hat sich in den anderen Fraktionen ein mehr oder weniger starkes Gefühl breit gemacht, dass irgendetwas faul ist. Aber was? Geliefert hat der Ausschuss bisher eine Reihe von – teils schon davor bekannten – Puzzlesteinen, doch scheinen sie sich bisher nicht zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

Einer Antwort auf die zentrale Frage im Untersuchungsgegenstand, nämlich ob es politische Einflussnahme auf die Ermittlungen gegeben hat, scheint man so bisher kaum näher gekommen zu sein. Alle Beteiligten dementieren Interventionen jedenfalls entschieden. Anna P., Mitbewohnerin von Pilnaceks Freundin, hatte im Winter 2023 in einem aufgezeichneten Gespräch unter anderem behauptet, Bundespolizeidirektor Michael Takacs habe ihr geraten, den Laptop des Sektionschefs verschwinden zu lassen. Mittlerweile distanziert sie sich von den Aussagen, auch Takacs selbst will entsprechende Ratschläge nicht getätigt haben. Die beiden von Autor und Ex-Politiker beauftragten Privatgutachter, die dem Ausschuss in dieser Woche Rede und Antwort stehen, werden ohnehin wenig Politisches beisteuern können.

Nächster U-Ausschuss bereits in Planung

Soll der Pilnacek-U-Ausschuss am Ende doch seinen Sinn gehabt haben, müssen sich die Fraktionen über den Sommer grundlegende Fragen stellen. Welche Fragen zur Causa will und kann man tatsächlich beantworten? Wer könnte noch neue Hinweise liefern und nicht nur aufgrund eines prominenten Namens für Schlagzeilen sorgen? Und wie lange soll die Untersuchung noch weiterlaufen, wenn sich abzeichnet, dass das Parlament vielleicht schlicht der falsche Ort ist, um einen Todesfall aufzuarbeiten? Diese Seriosität sind die Abgeordneten dem mächtigsten parlamentarischen Kontrollinstrument schuldig. Ganz besonders, weil die FPÖ parallel bereits den nächsten Untersuchungsausschuss plant.