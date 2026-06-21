FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ bekräftigt, dass zeitnah nach Abschluss des U-Ausschusses zur Causa Pilnacek eine Untersuchung zur Corona-Zeit starten wird. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bereite diese bereits vor, sagte er.

Den Aussagen Hafeneckers war auch zu entnehmen, dass Belakowitsch die freiheitliche Fraktion leiten wird. Er selbst, Hafenecker, der in den vergangenen U-Ausschüssen diese Funktion innehatte, nimmt sich diesmal heraus. Er sei kein Mediziner, sagte er. Belakowitsch verfügt über ein abgeschlossenes Medizinstudium.

Für den Pilnacek-Ausschuss hat der freiheitliche Generalsekretär auch noch einiges vor. Im zweiten Halbjahr will er vor allem Politiker als Auskunftspersonen laden. Als Beispiel nannte er den früheren Nationalratspräsidenten und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie Ex-Kanzler Karl Nehammer.

Die FPÖ kann alleine einen U-Ausschuss beantragen, eine parlamentarische Mehrheit ist seit der Reform 2015 nicht mehr nötig, es reichen 46 Mandatare, also ein Viertel aller Abgeordneten. Dies erfüllt die FPÖ mit ihren gegenwärtig 57 Sitzen locker. Zwar können auch gleichzeitig zwei U-Ausschüsse laufen, davon darf aber nur einer von der Minderheit eingesetzt worden sein.