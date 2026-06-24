Ich habe meiner kleinen Rede einen Titel gegeben, sie heißt: Wunder geschehen! Denn während nach Jahren des haltlosen Geldausgebens derzeit überall gekürzt und gespart wird, geschehen in Klagenfurt Wunder. Dinge, die schon abgeschafft waren, finden heuer wieder statt. Beispielsweise der hiesige Literaturkurs, der für eine Gruppe junger Autorinnen und Autoren ein wirkliches Training on the Job ist. Und auch noch ein wahres Blutwunder der Verflüssigung ist geschehen: Die Summe des Hauptpreises wurde heuer von 25.000 auf 30.000 Euro erhöht.

Nun war die Stadt Klagenfurt in den letzten Jahren nicht unbedingt für ihre üppigen Budgetüberschüsse bekannt. Speziell die freie Kulturszene der Stadt hat es hier schwer und schlägt sich von Monat zu Monat mit Zwölftel-Budgets herum. Wenn es jetzt also sogar Klagenfurt schafft, an der Kultur nicht nur ständig etwas zu streichen, sondern an ihr im Namen von Ingeborg Bachmann auch einmal etwas Zusätzliches flüssig zu machen, dann sollten solche Wunder doch bitte auch anderswo möglich sein.

Damit komme ich aber sogleich auch zu einem eher traurigen Teil. Speziell in unserem nördlichen Nachbarland sind nämlich Gerüchte aufgekommen. Denen zufolge soll die heurige 50. Ausgabe des Bewerbes auch schon die letzte sein. Dem Vernehmen nach sind in diesem Jahr direkt aus Deutschland sogar einige Reisegrüppchen extra an den Wörthersee gekommen, um sagen zu können, sie seien bei der letzten Ausgabe des Bachmannpreises dabei gewesen.

Okay, die Deutschen, ist man sich in solchen Fällen in Österreich geneigt zu denken. Die haben an ihrer Kultur und ihrem Kulturbeauftragten ihre eigenen Probleme. Und an diesem „kulturellen Leuchtland“ ist im Augenblick eh nur noch alles zum „Weimen“.

Das betrifft übrigens auch die akademische Kultur des Landes. Aktuell hat die deutsche Literaturwissenschaft ein Handbuch zur Literaturkritik hervorgebracht, in dem sich zwar tatsächlich ein Kapitel zur Literaturkritik im Fernsehen findet. Dieser Abschnitt schafft es aber, die Tage der deutschsprachigen Literatur nicht einmal zu erwähnen.

Hallo, liebe Kolleg:innenschaft, möchte man sagen: Wie weit haben sich die Exzellenz-Cluster, die ihr rund um euch gebaut habt, eigentlich schon von den Lebensrealitäten entfernt? Den Bachmannpreis gibt es jetzt seit fünfzig Jahren! Er ist eine der konstantesten und bedeutsamsten Kulturveranstaltungen des deutschsprachigen Raumes.

Im Literaturbetrieb erweist sich der Bewerb seit Jahrzehnten als tragfähig. Selbst die Corona-Pandemie hat er überstanden. So alt, wie die Veranstaltung ist, konnte sie aber nur werden, weil sie als eine mediale Inszenierung von Literatur und von Literaturkritik mit der jeweiligen Verfasstheit der Literatur beständig mitgewachsen ist. Jahr für Jahr geben diese fünf Tage in Klagenfurt so immer auch ein Statement der unmittelbaren Gegenwärtigkeit von Literatur ab.

Ich selbst, der ich heuer ein letztes Mal hier bin, kann Ihnen das praktischer Weise sogleich auch aus eigener Anschauung sagen. Der Bachmannpreis des Jahres 2015, der mein erster war, hat mit dem, was sich heute hier ereignet, kaum noch etwas gemein. Das zeigt sich an der Beschaffenheit der eingereichten Texte, am Auftreten der eingeladenen Autorinnen und Autoren, an der ganzen Art und Weise, wie Literatur sich gibt, was sie will und woran sie sich misst. Es zeigt sich an den Redefiguren und Argumentationslinien der Jury, an ihren Aus- und Einfällen, an den Spleens der Beteiligten bis hin zu den kleinsten Gesten und nicht zuletzt zeigt sich diese Zeitgenossenschaft speziell auch am Verhältnis von Literatur und Kritik.

Dennoch ist über alle diese Veränderungen hinweg in all diesen Jahrzehnten eines gleich geblieben. Die Leute schauen auch deshalb so gerne den Bachmannpreis, weil sie hier unmittelbar bei etwas dabei sein können, was sich ansonsten meist nur im Verborgenen abspielt. Die Kameras, die hier mitlaufen, zeigen praktische Anwendungsfälle der Urteilskraft und legitimieren dabei das ästhetische Werturteil auch deshalb, weil sie es nicht als ein fertiges Produkt dogmatisch verkünden, sondern es in der ganzen Komplexität seines Entstehens zeigen.

Gerade auch solche Wunder haben eskalierende Gesellschaften nötig: Nämlich zu zeigen, dass sich mit interpretativen Methoden, die konstitutiv aus dem 19. Jahrhundert stammen und die den Kern der traditionellen Geisteswissenschaft ausmachen, auch noch die davon scheinbar so weit entfernten Welten des 21. Jahrhunderts begreifen, ordnen und bewerten lassen. Das ist ungemein tröstlich und macht auch politisch verdammt viel Sinn!