Was weiß man noch nicht über Ingeborg Bachmann? Es scheint alles erzählt über die Poetin, die heuer hundert Jahre alt geworden wäre. Zahllose Bilder der meistfotografierten Autorin ihrer Zeit zeichnen das Porträt einer tragisch umflorten, scheuen Intellektuellen, die eine rätselhafte Anziehung auf Männer ausübte. Das war die Kärntner Dichterin auch, aber nicht nur. Ein differenziertes und sehr persönliches Bild gestaltete Barbara Frank, Kulturredakteurin im ORF-Landesstudio Kärnten, für ein Gemeinschaftsprojekt von ORF und arte, das am Dienstag vorab im Wappensaal des Klagenfurter Landhauses präsentiert wurde. In „Ingeborg Bachmann – Dichten für die Wahrheit“ zeigt Frank mit ihrem Team rund um Produzenten und Kameramann Heribert Senegacnik die „Weltkärnterin Bachmann“ im Rahmen einer 52 Minuten langen „filmischen Erzählung“ (so ORF-Kulturchef Martin Traxl).

Ingeborg Bachmann © ORF/WDW Filmproduktion

Zu Wort kommen dabei nicht nur die Poetin selbst und ihr Bruder Heinz Bachmann, der bei der Uraufführung der Doku im Landhaus dabei war, sondern auch Germanistinnen, Biografen, Übersetzer, Literaturkritiker und Schriftstellerinnen. „Sie ist die einzige Dichterin, mit der ich je getanzt habe“, schmunzelt da etwa Peter Handke, der im Todesjahr der Bachmann (1973) den Büchner-Preis erhielt – neun Jahre, nachdem er Ingeborg Bachmann zugesprochen worden war. Oder Elfriede Jelinek in einem frühen Interview in Anspielung auf den mysteriösen Feuertod der Kärntnerin in Rom: „Man sollte die Biografien von Autoren einfach vergessen und nur ihr Werk sprechen lassen. Aber bei manchen Autoren kann man es nicht vergessen.“

Das gestörte Verhältnis der Geschlechter zueinander („Faschismus fängt an in der Beziehung zwischen Mann und Frau“), Bachmanns Liebesbeziehungen, unter anderem zu Paul Celan und Max Frisch, sowie ihre Sprachkraft und die Rezeption ihres Werkes sind weitere Schwerpunkte der ästhetisch und atmosphärisch dicht gestalteten Dokumentation. Barbara Frank präsentiert dabei auch einen Sensationsfund im Zuge ihrer Recherchen: Bachmanns lange verschollenes Drehbuch zur Verfilmung ihres Hörspiels „Der gute Gott von Manhattan“, die nie realisiert wurde. „So viel bleibt noch ungesagt“, bedauerte die Regisseurin und Autorin am Ende der eindringlichen Filmvorführung, zu erzählen gäbe es noch viel. Doch Heinz Bachmann umarmte sie und war begeistert: „Das war die beste Zusammenstellung, die ich je gesehen habe!“