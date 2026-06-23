Anselm Kiefer hat Ingeborg Bachmann nie persönlich kennengelernt. Trotzdem sieht er die Dichterin als „Seelenverwandte“, mit der ihn unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Schweigen darüber eint. Zahlreiche Anspielungen an ihre Texte finden sich im Werk des einflussreichen zeitgenössischen Künstlers mit deutscher und österreichischer Staatsbürgerschaft. Vor zwölf Jahren haben sich Anselm Kiefer und Heinz Bachmann, der jüngere Bruder der Dichterin, kennengelernt, der Kontakt ist nicht mehr abgebrochen. Als der Plan, das Elternhaus in Klagenfurt in ein Museum zu verwandeln, Form annahm, erzählte Heinz Bachmann dem Künstler davon. Und dieser beschloss spontan, dem Haus eine Skulptur zu schenken.

Gestern wurde das etwas mehr als zwei Meter hohe Kunstwerk „Die Orden der Nacht“ vor dem Bachmann-Haus enthüllt. Entnommen ist die Skulptur dem Ensemble „Die Frauen der Antike“, darin rückt Anselm Kiefer von der Geschichte übersehene Frauen ins Zentrum. Die festgegossene Skulptur aus Bronze ist bereits 2018 entstanden, erzählt Waltraud Forelli. Die Kärntnerin leitet seit beinahe 20 Jahren das Atelier von Anselm Kiefer in Frankreich und ist zur Eröffnung angereist – der Künstler selbst werde sich das Werk irgendwann heuer im privaten Rahmen anschauen. Für Klagenfurt hat Anselm Kiefer dann (wie bei allen Skulpturen dieser Reihe) den Kopf durch Attribute ersetzt, die auf die Identität der Person hinweisen – im Fall von Ingeborg Bachmann beziehen sich die offene Stahlkugel mit den Himmelskörpern Sonne, Mond und Planeten auf ihr Gedicht „An die Sonne“.

Für zumindest 25 Jahre wird die Skulptur nun im Vorgarten des Bachmann-Hauses stehen. Heinz Bachmann, für die Enthüllung und die Feierlichkeiten rund um den 100. Geburtstag seiner Schwester aus England angereist, freute sich über diesen „ganz besonderen Tag“ für seine Familie. Und Waltraud Forelli verlas ein paar Zeilen von Anselm Kiefer an den Bruder der Dichterin: „Ingeborg Bachmann ist die größte aller Künstlerinnen. Ich lege ihr zu Füßen, was ich schaffe, und bitte um ihr Urteil“, heißt es darin. Und Kulturreferentin Gaby Schaunig, die gemeinsam mit Heinz Bachmann die Skulptur enthüllte, betonte, das Kunstwerk sei „nicht nur eine außergewöhnliche Ehre für unser Bundesland - es ist eine berührende Würdigung einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts durch einen der wichtigsten bildenden Künstler unserer Zeit.“

Der breiten Öffentlichkeit wird die nun enthüllte Skulptur beim Straßenfest vor dem Bachmann-Haus zum 100. Geburtstag der Dichterin am 25. Juni präsentiert. Für die große Sonderausstellung im kärnten.museum „Ingeborg Bachmann. Eine Hommage“, die am 18. Oktober eröffnet wird, wird Anselm Kiefer dann sogar einen eigenen Raum gestalten.