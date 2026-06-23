„Ich habe verstanden, dass es ein weibliches Schreiben gibt“
Interview.
In ihrem filmischen Essay „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“, nähert sich die Regisseurin Regina Schilling mittels Archivmaterial und einem fiktiven Tag in Rom der bedeutsamen Literatin an
Der Artikel für Sie zusammengefasst
Diese Zusammenfassung wurde künstlich erzeugt. Wir
entwickeln dieses Angebot stetig weiter und freuen uns über Ihr Feedback.
Regina Schilling erkannte durch Ingeborg Bachmann, dass es ein weibliches Schreiben gibt, das sich von der männlich dominierten Literatur unterscheidet.
Schilling war von Bachmanns Roman "Malina" fasziniert, obwohl sie ihn nicht vollständig verstand, und fühlte sich von der komplexen weiblichen Hauptfigur angezogen.
Schilling reflektiert über die Identität und die Frage, ob Bachmann sich in einer männlich geprägten Welt unweiblich fühlte.
Die Regisseurin arbeitete mit Sandra Hüller zusammen, um Bachmann in einem Film darzustellen, und fand Inspiration in Bachmanns Texten und ihrer Heimat Kärnten.
Schilling sieht Parallelen zwischen Bachmanns Herkunft aus einem kleinen Land und der Fähigkeit großer Autoren, aus ihrem lokalen Umfeld heraus bedeutende Geschichten zu erzählen.