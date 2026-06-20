„Den 50. Bachmann-Wettbewerb möchte ich auf jeden Fall noch machen“, wünschte er sich in einem Interview vor vier Jahren – und heuer ist es soweit. Horst Ebner, mittlerweile 62-jähriger Kulturredakteur des ORF Kärnten, ist zwar „im Ausgedinge“, wie er, der 2029 in Pension gehen wird, selbst sagt. Doch das große Doppeljubiläum zum 100. Geburtstag Ingeborg Bachmanns und zum 50. Wettlesen im Namen der Kärntner Dichterin lässt er sich nicht nehmen.

Danach will er im Hintergrund seine Nachfolgerin Barbara Frank unterstützen, einen fließenden Übergang für dieses mediale Großereignis ermöglichen, das seine größte Krise in den Pandemiejahren souverän meisterte: 2020 fand der Wettbewerb rein digital statt (Juroren, Autoren und Publikum saßen vor ihren jeweiligen Bildschirmen), im Jahr darauf wurde er zu einem hybriden Format (Juroren ohne Publikum im ORF-Studio, die Lesungen waren aufgezeichnet). „Das war das Tollste, was ich erlebt habe: International wurde wegen der Pandemie alles abgesagt, aber uns hat es gegeben!“

Seit 1985 ist der Journalist dabei, lange Jahre als Berichterstatter für die mittlerweile eingestellte Kärntner Tageszeitung (KTZ) und das ORF-Landesstudio, seit 14 Jahren als Koordinator und „Mastermind“ des Literaturwettbewerbes. Urlaub im Frühsommer zu nehmen war da wegen der dichten Vorbereitungen in den vergangenen Jahren für ihn nie drin. 2027 wird das anders, ist Ebner doch heuer das letzte Mal Hauptverantwortlicher für den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbes und sein „tolles Team“ rund um seine rechte Hand, Katrin Kremsbrucker, und Technik-Chef Klaus Wachschütz.

„Usbekistan, Tadschikistan, Samarkand und die Seidenstraße – ich muss da hin!“, schwärmt der begeisterte Weltreisende, der sich auch durch seine Diabetes-Erkrankung nicht von den abenteuerlichsten Touren abhalten lässt. Allein oder im Duo mit einem Freund war er schon auf der Osterinsel und in Burma („Sogar dort kannte man den Bachmann-Wettbewerb!“), fuhr mit dem Auto durch die Sahara, lebte ein Monat auf den Kapverden oder in Bolivien und Chile auf über 4000 Meter Höhe. Mit seinem damals Teenager-Sohn Philipp erforschte er China und Tibet: „Das Leben bestraft einen nur für das, was man nicht tut.“ Von jeder seiner Reisen bringt der leidenschaftliche Koch Rezepte mit, erzählt er im Gespräch, und zückt schon sein Handy mit köstlich aussehenden Speisenfotos.

Anfänge bei der Schülerzeitung

Über seine Zukunft als weltreisender Hobbykoch wusste Ebner im Alter von 15 noch nichts; dass er Journalist werden wollte, war ihm aber schon während seiner Gymnasialzeit in Wolfsberg klar. Nach ersten Versuchen in der Schülerzeitung und dem Zeitungen-Austragen als Student in Klagenfurt landete er bald bei der KTZ, wo er als 20-Jähriger seinen ersten Artikel veröffentlichte.

Was sich dem Kulturjournalisten abseits des Bachmann-Wettbewerbes besonders in seiner Erinnerung festgeschrieben hat? Es sind die persönlichen Begegnungen mit Künstlern wie Valentin Oman oder Cornelius Kolig, die zu Freunden wurden, die Bildhauer im Krastal, über die er eines seiner Österreich-Bilder drehte oder die Architektur-Serie „Aufbauend“, die er 14 Jahre lang für das Kärntner Fernsehen gestaltete. „Das Schöne ist, du lernst immer was dazu.“

Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, das wollte der geschiedene Vater zweier heute erwachsener Kinder vorleben. Demnächst wird der im Sternzeichen Stier Geborene zum zweiten Mal Opa: „Wenn du in die Welt lächelst, lächelt sie zurück“, meint er mit buddhistischer Gelassenheit – und freut sich schon darauf, bald mit seinen Enkelkindern die Rucksäcke zu packen.