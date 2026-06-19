Der Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt ist von 24. bis 28. Juni nicht nur ein Fest für die Literatur, die ganze Stadt verwandelt sich in ein literarisches Happening, wenn die Tage der deutschsprachigen Literatur ins Land ziehen. Davor, während und danach wird die große Poetin mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. Wir bieten Ihnen einen kleinen Überblick über den „Salon Inge“.

Poetry meets Music. Der Lendhafen ist das pulsierende Zentrum der Bachmann-Woche, am 20. Juni ab 18 Uhr gibt es ein Get-together mit Musik, auf der Bühne präsentieren Dichter und Dichterinnen ihre Texte. Ausklang im Lendhafencafé.

Literaturkurs. Der Literaturkurs Neu vereint junge Stimmen. Am 21. Juni um 19.30 Uhr wird der Literaturkurs im Musilhaus in Klagenfurt eröffnet (Eintritt frei), dabei redet Dominik Srienc auch mit Büchner-Preisträger Josef Winkler über die Arbeit im Literaturkurs. Am 24. Juni um 14 Uhr laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses zur Lesung.

Film. Im Musil-Literaturmuseum in der Bahnhofstraße in Klagenfurt wird am 22. Juni um 20 Uhr „Hans Werner Henze: Musik. Freundschaft. Spiel“ gezeigt, eine Dokumentation über die Freundschaft und Zusammenarbeit von Bachmann mit dem Komponisten Hans Werner Henze.

Theater. Am 24. Juni (20 Uhr) und am 25. Juni (11 und 20 Uhr) wird im Theater Halle11 „MeinAllesaufder Welt“ gezeigt, eine Performance, inspiriert von Bachmann.

Public-Viewing. Im Lendhafen werden von 25. bis 27. Juni die Lesungen übertragen, jeweils von 10 bis 15 Uhr sowie ab 18 Uhr Rückblicke, Gespräche und Specials. Am 27. Juni findet das Bachmannpreis-Quiz mit Tex Rubinowitz und Maik Novotny statt.

Hensel-Straßen-Fest. Am 25. Juni von 17 bis 21 Uhr wird anlässlich des 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann ein großes Fest in der Henselstraße 26 veranstaltet. Ingeborg Bachmanns Bruder Heinz hält die Festrede, außerdem wird die Skulptur „Die Orden der Nacht“ von Anselm Kiefer präsentiert.

Lesefestival. In der Villa For Forest am Viktringer Ring 21 in Klagenfurt findet am 27. und 28. Juni in der Zeit von 19 bis 21 Uhr das Lesefestival „Vom Dunklen ins Helle“ statt. Es nehmen zwölf Lesende und Performerinnen und Performer daran teil, sowie Susanne Kubelka, Natalie Campbell und Seraphine Rastl. Eintritt: Pay What You Can.

Klagenfurter Stadtkünstlerin. Am 27. Juni findet im Jugendstiltheater in Klagenfurt die Abschlussveranstaltung mit Veronique Homann statt, von 14 bis 17 Uhr ist die Ausstellung „36“ im Jugendstiltheater zu sehen. Um 15 Uhr zieht Homann im Goethepark Bilanz über ihre Residenz.