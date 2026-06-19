Trauer um einen ehemaligen Kinderstar: Daveigh Chase stand bereits in der frühen Kindheit vor der Kamera, der Durchbruch gelang ihr 2002 mit dem Disney-Klassiker „Lilo & Stitch“ und weltweit bekannt wurde sie als „Samara Morgan“ in „The Ring“. Für diese Darstellung wurde sie bei den MTV Movie Awards 2003 sogar als bester Bösewicht ausgezeichnet. Von 2006 bis 2011 spielte sie in 32 Folgen in der HBO-Dramaserie „Big Love“ mit.

Vor über zehn Jahren zog sie sich mehr und mehr zurück, war aber noch Teil einiger unabhängiger Filmprojekte und als Sängerin tätig.

Anfang Juni wurde Daveigh Chase wegen Mangelernährung in ein US-Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine Hirnhautentzündung diagnostiziert, dazu kam eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Am 16. Juni ist die Schauspielerin 35-jährig verstorben, die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen.