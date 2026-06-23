Einen kräftigen Wachstumsschub konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 die Knapp AG mit Hauptsitz in Hart bei Graz verzeichnen. Der Spezialist für sogenannte Intralogistiklösungen, also Systeme im Bereich Lagerlogistik und Lagerautomation, konnte den Umsatz im Vergleich zum Jahr davor um 7,6 Prozent auf 2,135 Milliarden Euro steigern – damit wurde erstmals die Erlösmarke von zwei Milliarden Euro geknackt. Der Auftragseingang summierte sich auf rund 2,51 Milliarden Euro, wie das Unternehmen um das Vorstandstrio Franz Mathi (COO), Christian Grabner (CFO) und CEO Gerald Hofer am Dienstag mitteilt.

Bereits 9000 Beschäftigte

Die wichtigsten Umsatzmärkte seien Europa und Nordamerika, „sie bilden die stabile Basis für die internationale Geschäftsentwicklung“, wie betont wird. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung der Beschäftigtenzahl der Knapp AG: Weltweit sind es mittlerweile rund 9000, davon 4600 in Österreich, wo neben dem Hauptstandort in Hart bei Graz auch in Raaba-Grambach, Dobl, Leoben sowie Klagenfurt und Vorchdorf betrieben werden. Zum Vergleich: Ende des vorangegangenen Geschäftsjahrs 2024/25 beschäftigte die Knapp AG 8330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4300 in Österreich.

106 Millionen Euro in F&E investiert

Als maßgeblich für die jüngsten Wachstumsschritte wird vom Unternehmen „die technologische Kompetenz – insbesondere im Bereich Robotik und KI – sowie der konsequente Fokus auf langfristige Partnerschaften“ hervorgehoben. Aktuell profitiere man von einer „starken Position in den Kernbranchen“ – das sind Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Healthcare, Industrie, Nahrungsmittel, Bekleidung sowie Großhandel, die bei ihren Logistikzentren auf Systeme von Knapp setzen. Knapp investierte 2025/26 gut 106 Millionen Euro in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung.

Knapp-Vorstände Franz Mathi (COO), Christian Grabner (CFO) und CEO Gerald Hofer © KNAPP/Kanizaj

Das Management verweist auf ein „breites Leistungsspektrum“, das von kompakten, standardisierbaren Lösungen bis hin zu großskaligen, hochautomatisierten Anlagen reiche. „Grundlage dafür ist ein vielfältiges Portfolio, das Technologien vom Paletten-Handling bis zur Einzelstück-Kommissionierung umfasst und auf unterschiedlichste logistische Einsatzbereiche zugeschnitten ist.“ Knapp-CEO Hofer betont: „Gerade in der Vielfalt unserer Anwendungen liegt unsere Stärke. Sie ermöglicht es uns, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren und unseren Wachstumskurs stabil fortzusetzen.“ Dabei spielt auch Künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle. Diese Aktivitäten und entsprechende Anwendungen wurden unter der neuesten Plattform, dem „Knapp Brain“ gebündelt. „Ziel ist es, datenbasierte Entscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu ermöglichen – von Planung und Maschinensteuerung bis hin zur letzten Meile.“ Vorstand Franz Mathi unterstreicht: „Künstliche Intelligenz ist für uns kein isoliertes Feature, sondern Teil eines Gesamtsystems. Ihr Mehrwert entsteht dort, wo Prozesse ganzheitlich gedacht werden und auf einer fundierten Datenbasis aufbauen.“ Richtig eingesetzt, helfe KI dabei, „Systeme stabiler, effizienter und gleichzeitig anpassungsfähiger zu machen“.

„Bedeutender Arbeitgeber in der Region“

Die Knapp AG sei international tätig, aber auch „fest in der Steiermark verwurzelt und ein bedeutender Arbeitgeber in der Region“, so das Unternehmen. Ein besonderer Fokus liege auf der Ausbildung und Förderung junger Talente. „Die Lehrlingsausbildung bei Knapp gilt seit Jahren als wichtiger Baustein für die langfristige Entwicklung des Unternehmens.“ Vorstand Christian Grabner betont: „Unsere Lehrlinge zählen zur Weltspitze, und ihre Teilnahme an Wettbewerben wie den AustrianSkills oder den WorldSkills zeigt eindrucksvoll ihr außergewöhnliches Können. Durch die internationale Vernetzung gewinnen sie wertvolle Einblicke in neue Technologien, Arbeitsweisen und Kulturen.“ Das helfe auch dem gesamten Unternehmen.