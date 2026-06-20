Johannes „Johnny“ Ebner lief mit viel Selbstvertrauen von der Sölksperre weg, obwohl er mit einem Rückstand von gut 10 Minuten auf den Frohnleitner Peter Wenzelhuemer in den Berglauf ging. 44 Kilometer und 1920 Höhenmeter waren da hinauf bis zur Südwandhütte des Dachsteins zu absolvieren, ehe die letzten Meter wieder hinunter zur Talstation führten. „Das Laufen ist meins und ich wusste, dass ich gute Haxen habe“, sagt der Grazer, der vor gut einem halben Jahr angekündigt hat, nach dem Sieg zu greifen. „Wir wussten, dass es ein langer Lauf ist und sind es piano angegangen“, erzählt er.

In der Ramsau war es dann so weit und vor dem letzten langen Anstieg hat er seinen Kontrahenten überholt. „Dieses Rennen zu gewinnen, ist richtig geil“, sagt der 24-Jährige nach 3,8 Kilometern Schwimmen in der Mur, 186 Kilometern auf dem Rad von Graz über das Gaberl, das Lachtal und den Sölkpass und dem finalen Bergmarathon. Den Feinschliff für diesen Bewerb hat er sich bei einem Trainingslager bei der Oma in Spital an der Drau geholt. „Da habe ich nicht nur viele Höhenmeter gemacht, sondern mich auch an die Hitze gewöhnt.“ Wenzelhuemer (12:25) wurde Zweiter, Felix Plakolm (12:32) Dritter und als Vierte kam die Staffel von „runninGrazUnlimited“ (12:35) ins Ziel.