Nach zwei Hiobsbotschaften ist es für den Grazer Handel rund um den Hauptplatz eine frohe Kunde: Wenn auch etliche engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer die Stellung halten – dass Trachten Rollett sich ebenso im Herbst aus der Murgasse verabschiedet wie die Hornmanufaktur Petz (deren Produktion aber bestehen bleibt), drückte dann doch auf die Stimmung. Nun aber wird am Ende der Murgasse ein neuer Ankermieter durchstarten, noch dazu ein namhafter: Das Buchunternehmen Thalia eröffnet ja an der Ecke zum Hauptplatz eine Filiale – dort, wo zuletzt H&M daheim war. Nun steht auch der Starttermin fest: Ende Juli.

Annenstraße

Auch die Annenstraße ist von innovativen Unternehmern, aber eben auch von leer stehenden Flächen geprägt. Eine von ihnen, gleich in der Nähe der geschlossenen Leiner-Filiale, lebt nun aber neu auf: In der Annenstraße 61 zieht „Dejwoin“ ein, als Shop „für Handspinnen, Handweben, Handstricken und andere Werkeleien“.