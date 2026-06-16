So ein Stadtbummel zahlt sich stets aus, erfährt man doch Neuerungen im Grazer Handel und in der Gastroszene im Vorbeigehen. Auch an diesem Dienstag: Das Interesse, den seit Monaten leer stehenden „Glockenspielkeller“ beim Grazer Mehlplatz zu übernehmen, bestätigten ja Christof Widakovich und die Grossauer-Familie der Kleinen Zeitung – darüber hinaus aber wollte man den Ball noch flach halten. Was aber an diesem Dienstag schwer fällt, angesichts der Tatsache, dass Grossauer-Mitarbeiter die alten Glockenspielkeller-Tafeln abmontieren und die Sonnenschirme testhalber aufspannen.

Neues kulinarisches Konzept

Also wird schmunzelnd und voller Vorfreude das bestätigt, was noch im Laufe des Dienstags offiziell verkündet werden soll: Ja, die Grossauers und Widakovich – mit Heidi Grossauer verheiratet – übernehmen den Glockenspielkeller. Dem Vernehmen nach ist ein nagelneues Konzept geplant, das gehobene steirische Küche im Fokus hat. Widakovich wird die kulinarischen Planungen übernehmen, Isabella Edler (geborene Grossauer), seit 22 Jahren Chefin im Glöckl Bräu direkt gegenüber, soll für die Leitung des neuen Restaurants verantwortlich sein. Im Idealfall schon ab Oktober.