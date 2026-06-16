Der gschmackige Kreis schließt sich quasi: Ausgehend von einem Standl auf dem Grazer Jakominiplatz eroberte das Team hinter „MayKay“ viele weitere Grazer Standorte – von der Sporgasse bis zum Styria-Center. Nun sorgt man am Stammplatz für Nachschub in Sachen asiatische Küche, startet MayKay doch gleich zwei neue Standeln entlang der fixen „Gastromeile“ beim Jakominiplatz: So werden ab August unter dem Namen „Pulld“ handgemachte Lanzhuou-Nudeln aufgetischt. Ein paar Meter weiter in Richtung „Backwerk“ und Kreuzung mit dem Eisernen Tor soll es schon im Juli losgehen – mit „We vegan by MayKay“.
Fusionsküche
In Richtung Fusionsküche indes tendiert man im frisch eröffneten Restaurant „Walter“ am Grieskai 38: Wo einst das „Vina“ daheim war, werden ab sofort italienische Klassiker genauso angeboten wie Tafelspitz, Burger, Pizza und Fish&Chips. Wie der „Grazer“ berichtete, steht dahinter das Betreiberpaar des Koya-Lokals in Kalsdorf.