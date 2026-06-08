„Österreichs Ehering-Spezialist Nr. 1“ nennt man sich selbst. Weil Brautpaare ihre Ringe in der Manufaktur der Firma „Feichtinger“ nach individuellen Vorstellungen anfertigen lassen können. Dort, in der Grazer Josefigasse beim Lendplatz ums Eck, lässt nun Geschäftsführer Christian Feichtinger auch nach ganz individuellen Plänen um- und ausbauen: „In erster Linie entsteht eine neue Schmuckmanufaktur“, so der Hausherr, dessen Familie seit knapp 47 Jahren mit Schmuck handelt und seit knapp 20 Jahren auch Hotelzimmer bietet. Rund um diese werde der aktuelle Umbau auch mit einem neuen Shop und einer Schaumanufaktur enden, verrät Feichtinger.

Josefigasse: Die Firma Feichtinger wandelt sich © Saria

„Fellhof“ gestartet

Auf dem Grazer Hauptplatz indes hat es soeben eine Neueröffnung gegeben: In jenen Räumen direkt neben Weikhard, die zuletzt das Team des Modeunternehmens „Max und Co.“ verlassen hat, wurde nun ein Shop von „Fellhof“ gestartet. Die Salzburger Firma vertreibt laut Eigenauskunft „hochwertige Naturprodukte aus Lammfell, Kuhfell, Alpaka- und Merinowolle“ – von Hausschuhen, Hauben und Schals bis zu Baby-Zubehör.