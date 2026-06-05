Innerhalb von wenigen Metern spielen sich in der Grazer Sporgasse sowohl Melancholie als auch Vorfreude auf einen Neustart ab. Für die Schwere ist der Abschied eines Traditionsgeschäfts verantwortlich: Wie von ihr angekündigt, sperrte die Inhaberin ihr Schmuckgeschäft „Il Bijoux“ in der Sporgasse 26 zu. „Danke für 47 Jahre Treue!“, ist bei der Eingangstür zu jenem Shop in Richtung Karmeliterplatz zu lesen, der für manche Einheimische wie für Touristen Anlaufpunkt bei der Suche nach einem etwas anderen Schmuck war.

Das bekannte Portal des „Il Bijoux“ © Saria

„New-York-Style“

Im Gegenzug lebt indes eine verwaiste Fläche in der Sporgasse neu auf: In den Räumen direkt neben dem Reformhaus Martin startet noch im Juni „Paddy‘s Coffee & Bagel Club“. Betreiber Patrick „Paddy“ Hierhold wird dort neben Kaffee eben vorwiegend gefüllte Bagels in verschiedensten Variationen auftischen – also das runde Hefegebäck mit dem Loch in der Mitte. Zudem aber auch ausgefallene Desserts. „Es wird viel in Richtung New-York-Style gehen.“