Den zehnten Geburtstag hat man baustellenbedingt ausgelassen, zum elften hat sich Karli Pichlmaier in seinem Wirtshaus in der Burggasse aber einiges überlegt. Erstens verabschiedet man sich nun offiziell vom Namen „Ferl‘s Spezialitäten Weinstube“ und nennt das Lokal „Pichlmaier‘s Wirtshaus“ – auch wenn der Traditionsname des Vorgängers noch am Gebäude stehen wird. Dazu gibt‘s in ein paar Tagen eine neue Website und erstmals auch einen Social-Media-Auftritt. „Da kommt man heute nicht mehr drumherum“, ist Pichlmaier einsichtig – was vielleicht auch an der neuen Brille liegt, um die er auch nicht mehr herumgekommen ist.

Neu inszeniert auf der Karte wird auch der Fokus auf „Das Geklopfte“ rund um Schweinsschnitzel, Paillard, Zwiebelrostbraten und Rindsrouladen: Schließlich gehört das Fleisch-Klopfen aus der Küche zu den vertrautesten Klängen im Wirtshaus – neben guter Stimmung. „Es kann schon einmal passieren, dass es bei uns lustig wird“, schmunzelt Pichlmaier. Bei allem Hochhalten der Beislkultur rückt der klassisch französisch ausgebildete Koch aber auch vom hohen Anspruch seiner Küche nicht ab.

Und ist sonst noch etwas geplant zum elften Geburtstag? Da es sich um eine Schnapszahl handelt, wird das unrunde Jubiläum auch mit einem Schnapsturnier gefeiert – passend zum Beisl eben. „Zu gewinnen gibt‘s dann Rindsrouladen“, lacht Pichlmaier. Und geht weiter in die Küche klopfen.

Pop-up im Schanzlwirt

Der Schanzlwirt ist bis August nicht nur ein Wirtshaus, sondern nebenbei auch ein Buschenschank: Heidi und Stefan Germuth bringen ihr Weingut Oberer Germuth aus Glanz an der Weinstraße. Drei Monate lang gibt es Buschenschankjause, hausgemachte Nachspeisen und natürlich die eigenen Weine bei einem Pop-up in St. Leonhard zu genießen. „Aus unserer Sicht ein Format, das es in dieser Form so in Graz noch nie gegeben hat: Südsteiermark mitten in der Genusshauptstadt, drei Monate lang durchgehend, ohne dass man dafür über die Weinstraße fahren muss“, heißt es vom Team des Schanzlwirts. Den Gästen wolle man ein Stück Südsteiermark in die Stadt holen – „nicht für einen Abend, sondern für einen ganzen Sommer“.