Auf den ersten Blick hin hofften Grazer Feinspitze auf eine gschmackige Rückkehr, um aufs zweite Hinschauen einen herben Rückschlag zu erleben: Denn jener Lkw voll mit Bier, der kürzlich auf dem Grazer Mehlplatz parkte, hatte die anderen Gasthäuser rundherum als Ziel – und nicht den geschlossenen „Glockenspielkeller“. Denn diesem wiederum galt jenes „Räumungskommando“, das an diesem Tag genau hinter dem Bierwagen Aufstellung genommen hatte. Und dennoch: Der Umstand, dass dieses Restaurant ausgeräumt wurde, könnte paradoxerweise mit einem kulinarischen Neustart zu tun haben – und mit einem prominenten neuen Betreiber.

Ende 2025 mussten die Chefs hinter dem Glockenspielkeller, der jahrelang unter dem Namen „Eckstein“ bekannt war, Insolvenz anmelden. Zu diesem Zeitpunkt war noch die Weiterführung des Betriebs gedacht – was sich mittlerweile aber zerschlagen hat: Vielmehr wurde das Sanierungsverfahren gestoppt und der Sanierungsplan zurückgezogen. Die Folge: Das Verfahren läuft als „klassisches“ Konkursverfahren weiter – und dazu gehört, das Inventar bestmöglich zu veräußern. Daher auch das jüngste „Räumungskommando“.

Der renommierte Koch und Wirt Christof Widakovich © KLZ/manuel Hanschitz

Verhandlungen laufen

Und dennoch verdichten sich die Anzeichen, dass bald im Gegenzug ein neuer Herd und neues Mobiliar in den Glockenspielkeller gebracht werden. Denn die Gastro-Großfamilie Grossauer hat Gusto auf diesen Standort – was Christof Widakovich, unter anderem Hausherr im Schloßberg-Restaurant sowie im El Gaucho und Teil der aktuellen Rolling-Pin-Convention, der Kleinen Zeitung bestätigt. Sowie die dazugehörigen Gespräche. „Es ist aber noch nichts fixiert“. Direkt gegenüber schupft ja Isabella Edler (geborene Grossauer) das „Glöckl Bräu“.