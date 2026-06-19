Jetzt, da auch in Graz brasilianische Temperaturen vorherrschen, kommt es womöglich gar nicht so zum Tragen. Aber im nebeligen Herbst oder auch im Winter sollte ein Besuch bei Lucy Silva Fesl in der Leonhardstraße ärztlich empfohlen werden – quasi zwecks Vitamin-Kur per Dialog. Denn die gebürtige Brasilianerin versprüht positivste Stimmung und strahlt übers ganze Gesicht. Dazu trägt auch ihr neues Refugium bei: Ihr Café „Graviola“ transportierte sie von der Lagergasse in eine größere Fläche in der Leonhardstraße. An einen Traditionsstandort.

Denn wo viele Jahre lang das legendäre Gasthaus „Goldene Kugel“ daheim war und zuletzt die Geschwister Rauch ein weihnachtliches Pop-up-Restaurant servierten, will man nun den Zuckerhut vor südamerikanischem Lebensgefühl ziehen. Neben Kaffee und Cocktails gehören für Lucy Silva Fesl auch Speisen ihrer Heimat dazu: „Die richtige Karte wird es erst ab Juli geben“, meint sie angesichts des eben noch frischen Umzugs – dennoch bietet sie schon jetzt kleine Snacks wie „Coxinha“ an: „Frittierte Teigtröpfchen mit Hühnerfüllung.“ Ihr Café „Graviola“ ist aber auch offiziell ein brasilianisches Kulturzentrum – also gibt es in der Leonhardstraße auch regelmäßig Ausstellungen und Livemusik von Profis genauso wie „Open-Stage-Abende“ für Künstler, die sich einmal auf der Bühne probieren wollen. Davon schwärmt eine strahlende Lucy Fesl.

Brasilianische Kulinarik und Kultur im Graviola © Saria

Nachfolger gesucht

Eher nachdenklich ist indes die Stimmung in Teilen der Grazer Murgasse unweit des Hauptplatzes: Soeben wurde ja bekannt, dass mit September das Trachtengeschäft Rollet „Pfiat eich!“ sagen wird – nach 185 Jahren. Nun kommt ein weiterer Abschied hinzu: Der Laden der Hornmanufaktur „Petz“ in der Murgasse wird ebenfalls im Herbst geschlossen, man sucht bereits einen Nachfolger. Auch wenn also Produktion sowie Onlineshop wohlgemerkt bestehen bleiben und man somit Petz-Produkte auch in Zukunft erwerben kann – das Adieu im Grazer Zentrum sei schon traurig, gesteht Mitarbeiterin Eva Mayer. „Aber das Einkaufsverhalten hat sich bekanntlich stark verändert, es verlagert sich komplett ins Internet. Zu Weihnachten hab ich beobachtet, dass viele Leute durch die Murgasse flanieren – aber kaum jemand hat ein Einkaufssackerl in der Hand. Aus diesem Grund mussten wir auch bereits unseren Shop in Wien schließen.“

Die Hornmanufaktur, 1862 gegründet, bleibt bestehen – der Shop in der Murgasse wird aber übergeben © Saria

Und doch wird es auch hier, nur ein paar Meter weiter, Petz-Waren auch künftig geben: So beliefert man das neue Manufactum-Geschäft bei Kastner&Öhler mit Haarkämmen.