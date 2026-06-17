An praktisch allen Ecken und Enden präsentiert sich die Filiale von Martin Auer in der Grazer Schmiedgasse in einem neuen Licht: Nach Wochen des Umbaus wurde das Café nun wieder eröffnet – mit einer frischen Fassade, weißen Gastgartenmöbeln anstelle der zuletzt genutzten Holzpaletten und viel Stein, Holzböden sowie Edelstahl im Inneren. „Je nach Standort und Bausubstanz versuchen wir immer, uns von den Gegebenheiten vor Ort inspirieren zu lassen und die Filialen individuell zu gestalten. Wir planen und designen alle Details mit unserem eigenen Team, sodass jede Filiale stets unsere Handschrift trägt“, erklärt Martin Auer.

Barbershop ist übersiedelt

„Gekampelt und g‘schnäuzt“ präsentieren sich die ebenfalls umgebauten Räume in der Klosterwiesgasse 1: Einst war hier beim Jakominiplatz ums Eck das „VegaNova“ daheim (jetzt residiert der Shop für Tische, Schuhe und mehr in der Wiener Straße), nun haben die Betreiber des früheren Barbershops direkt gegenüber die Flächen übernommen – und daraus einen „Luxus-Styling-Salon“ gemacht.