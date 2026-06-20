Nachdem der Ausbau der sicherheitspolizeilichen Videoüberwachung in Villach im März angekündigt und im Mai im Stadtsenat finanziell mitgetragen wurde, hat die Montage der fünf neuen Kameras begonnen. Sie sollen den Bereich vom Hauptbahnhof über Draulände und Hauptplatz bis zum Rathausplatz erfassen. Die Stadt übernimmt die Hälfte der Anschaffungskosten von rund 48.000 Euro.

Stadt und Polizei argumentieren mit Prävention. Die Kameras sollen Straftaten verhindern und das Sicherheitsgefühl stärken, deshalb werden sie offen installiert. Kommt es zu Delikten, können die Aufnahmen als Beweismittel dienen. Die Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß betont, dass der Ausbau der Videoüberwachung nur ein Baustein einer breiteren Sicherheitsstrategie sei. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sagt: „Es wäre unsinnig, im Jahre 2026 auf zeitgemäße und bewährte technische Hilfsmittel zu verzichten.“ Kameras könnten persönliche Polizeipräsenz aber nicht ersetzen.

Bürgermeister Günther Albel: „Dass die Videoüberwachung eine wertvolle Ergänzung, aber keinesfalls Ersatz für die persönliche Präsenz von Polizistinnen und Polizisten im Villacher Straßenbild sein kann, versteht sich von selbst.“ © Helmuth Weichselbraun

Kritik an Maßnahme

Umstritten bleibt die Ausweitung dennoch. Die Fraktion Verantwortung Erde hatte schon im Mai von einem Grundrechtseingriff ohne ausreichende faktische Grundlage gesprochen. Rechtlich stützt sich die Maßnahme auf das Sicherheitspolizeigesetz. Kameras dürfen an gefährdeten öffentlichen Orten eingesetzt werden, wenn dort Straftaten passiert sind oder künftige Angriffe zu erwarten sind. Aufzeichnungen werden grundsätzlich 48 Stunden gesichert. Bei strafbaren Handlungen kann Material angefordert werden.

Die Verwendung dieser Daten ist auch zur Klärung von strafbaren Handlungen zulässig. Die Aufzeichnungen werden für 48 Stunden gesichert, eine Ausnahme stellen hierbei gerichtlich strafbare Handlungen dar. Das Videomaterial wird im Anlassfall durch die Kriminalpolizei angefordert und ausgewertet.