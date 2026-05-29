Der Terroranschlag im Februar 2025 erschütterte das Sicherheitsgefühl der Villacherinnen und Villacher zutiefst. Von polizeilichen Statistiken, die belegen, dass es in der Draustadt vergleichsweise wenig Kriminalität gibt, lässt sich das subjektive Unsicherheitsgefühl vieler verständlicherweise nicht beruhigen.

Die geplanten Kameras sind dabei eine plakative Maßnahme. Sie können jedoch auch jenes Gefühl der ständigen Bedrohung verstärken, das sie eigentlich bekämpfen sollen. Dass eine sichere Stadt, wie Stadtpolizeikommandant Erich Londer Villach bezeichnet, zugleich eine der meistüberwachten Städte Österreichs werden soll, ist ein Widerspruch in sich.

Öffentliche Räume großflächig und dauerhaft zu überwachen ist ein großer Schritt, dessen Tragweite wir uns bewusst sein sollten. Es braucht eine offene Diskussion darüber, wie viel Überwachung eine demokratische Gesellschaft benötigt und welchen Preis sie dafür bereit ist zu zahlen. Sicherheit bedeutet immerhin nicht nur Schutz vor Gewalt und Terror, sondern auch Schutz der Privatsphäre und persönlicher Freiheiten.

Letztendlich können Kameras alleine das alte Sicherheitsgefühl jedenfalls nicht zurückbringen.