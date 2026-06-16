Enttäuscht ist Laura Velikogne vom Tschudlhof in Vassach. Schon wieder wurden Lebensmittel aus der Ackerbox gestohlen. Diesmal geht es nicht um einzelne Produkte oder Kleinstbeträge – ein unbekannter Täter entwendete Wurst- und Fleischwaren im Wert von mehr als 600 Euro. Für ein kleines landwirtschaftliches Unternehmen sei das viel Geld, sagt Velikogne.

Die Betreiber erstetten Anzeige erstattet. Das Videomaterial einer Überwachungskamera wurde der Polizei übergeben. Darauf ist zu sehen, wie ein unbekannter Täter die Ackerbox zunächst auskundschaftet und am 9. Juni zuschlägt. Man hofft, dass die Aufnahmen zur Aufklärung beitragen.

Vertrauen wird immer wieder ausgenutzt

Bereits im Frühjahr wandten sich die Betreiber an die Kundinnen und Kunden. Damals berichteten sie, dass es immer wieder zu Diebstählen und falsch bezahlten Einkäufen gekommen sei. Oft ging es um Joghurt, Eier, Gebäck oder Würstel. Für sich genommen waren es kleine Beträge, in Summe aber ein Problem für einen Betrieb, der seine Selbstbedienungsbox nebenberuflich und mit viel Einsatz führt.

Als Konsequenz wurde die Box in der Nacht von 22 bis 5 Uhr geschlossen. Untertags wollte man weiter auf Ehrlichkeit setzen. Eine Zutrittskontrolle mit Bankomatkarte lehnte man damals ab, da dies vor allem für ältere Menschen oft eine Hürde sei.

Zugang mit Bankomatkarte löst Problem nicht

Nach dem jüngsten Diebstahl war im ersten Ärger wieder ein Stecksystem mit Bankomatkarte Thema. Nach Gesprächen mit der Polizei ist man am Tschudlhof aber skeptisch, ob ein solches System tatsächlich schützt. Ein Zugang mit Bankomatkarte schrecke offenbar Diebe nicht zwingend ab. Auch bei vermeintlich gesicherten Ackerboxen seien bereits Waren gestohlen worden.

Die Betreiber appellieren erneut an die Vernunft: Die Ackerbox soll ein unkomplizierter Ort bleiben, an dem Spaziergängerinnen und Spaziergänger und andere Kunden regionale Produkte direkt am Hof kaufen können.