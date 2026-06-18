Gemeinsam bringen sie Weltmusik auf die Bühne. Die Musiker Manuel Wallner und Sebastian Gross aus Leibnitz laden am 20. Juni mit Sängerin Eva Schilder alias „Eva Argentina“ und Tochter Miriam Hope zum Konzert auf die Grazer Murinsel.

Am Programm stehen Klänge aus Iberoamerika. Eva Schilder, die sich bereits seit vielen Jahren mit ihren internationalen Musikprojekten für die Verbindung von Kulturen einsetzt, durfte sich kürzlich über eine neue Auszeichnung freuen. In Argentinien holte sie sich den zweiten Platz als „Neue Stimme Südamerikas“ und wurde zur Mentorin der „Dichter des Friedens“ ernannt. Ihre Musik wird mittlerweile in mehr als achtzig Ländern gespielt. Sie singt in insgesamt zehn Sprachen. Einige ihrer Songs gibt es sogar in südsteirischem Dialekt, inspiriert von ihren Kindheitserlebnissen im südsteirischen Pößnitz. Weitere Infos unter www.eva-argentina.com.