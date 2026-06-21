Ein Herz für Tiere wäre fast eine Untertreibung, wenn man Emma Steindorfer beschreibt. Die 34-jährige Knappenbergerin engagiert sich ehrenamtlich für das Wohl von Streunern, startet immer wieder Aktionen für die Tiere oder berät Personen, die nicht wissen, was sie mit einem Streuner machen sollen.

„Wir hatten eine Landwirtschaft und Leute haben uns immer wieder Streuner vor die Tür gesetzt“, erinnert sich Steindorfer an die Anfänge. Deshalb entschlossen sich Steindorfer und ihr Vater 2024, den Verein Streuner Glück ins Leben zu rufen. „Wir haben momentan zwischen 20 und 25 Streuner und Wildkatzen zu Hause.“ Der Großteil besteht aus unvermittelbaren Tieren aus dem Heim. „Sie wurden angefahren oder verletzt abgegeben und haben einen eigenen Charakter. Sie sind nicht zahm. Die Katzen beißen und springen einen an“, erklärt die Tierschützerin. „Alles, was zahm ist, nehmen wir nicht. Denn diese Tiere finden woanders ein zu Hause.“

Steindorfer weiß jedenfalls, was sie tut. Im Landestierschutzverein Kärnten – heute besser bekannt als TiKo – absolvierte sie eine Tierpflegerausbildung. „Dort bekommt man viel Tierleid mit und auch von da haben wir schon unvermittelbare Tiere mitgenommen.“ Mittlerweile betreibt der Verein auch mehrere Futterstellen für freilaufende Katzen. Wenn man sich um so viele Tiere sorgen muss, entstehen natürlich enorme Kosten. Daher veranstaltet Steindorfer, die hauptberuflich den Postpartner in Klein St. Paul betreibt, immer wieder Spendenaktionen. Momentan werden Ohrringe, Kulis, Handtaschen und vieles mehr verkauft, das Geld wird für Kastrationen verwendet. „Man bekommt nämlich nicht überall Kastrationsgutscheine.“ Diese ermöglichen es, dass die Kosten für die Kastration (inklusive Kennzeichnung via Mikrochip) zu einem Drittel vom Land, der Gemeinde und den teilnehmenden Tierärzten getragen werden.

Außerdem findet man den Verein auf den einheimischen Märkten, wie dem Adventzauber in Knappenberg. Futterspenden sind natürlich stets willkommen und können jederzeit bei Steindorfer vorbeigebracht werden – entweder in der Marktstraße 20 (Postpartner in Klein St. Paul) oder über eine Kontaktaufnahme über Facebook. Mehr als 25 Tiere kann Steindorfer nicht aufnehmen, auch wenn sich die Anfragen häufen. „Rund 300 Tiere, wenn nicht sogar mehr, waren insgesamt schon bei uns.“ Gelegentlich klappt es auch, eine der Katzen zu vermitteln. Und wer einen Rat braucht, kann sich ebenfalls an den Verein wenden. „Was mache ich mit der Katze, wenn ein Familienmitglied stirbt? Bevor eine Katze ausgesetzt wird, bitte anrufen und sich informieren. Ich helfe gerne“, sagt die Knappenbergerin abschließend.