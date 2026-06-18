Als die Angeklagte an diesem Abend nach Hause kam, wollte sie feierlich den Namenstag ihres Lebensgefährten ausklingen lassen. Gemeinsam trank man noch ein Glas Prosecco. Wenig später hielt sie sein Handy in den Händen. Was dann geschah, beschäftigt nun das Bezirksgericht Judenburg und Gerichtsvorsteherin Helene Sammt.

Man habe gemeinsam ein Glas getrunken, danach sei man ins Schlafzimmer gegangen, so die Angeklagte.

Dort habe sie bemerkt, dass ständig Nachrichten auf seinem Handy aufleuchteten, der Mann war wohl während des Schreibens eingeschlafen. „Das machte mich neugierig“, sagt sie.

Sie habe Nachrichten einer anderen Frau entdeckt, Fotos gesehen und erkannt, dass ihr Partner eine Beziehung nebenbei geführt habe. Die Angeklagte sei verletzt und enttäuscht gewesen, aber nicht gewalttätig.

Handy hat angeblich zufällig aufgenommen

Dann beginnen die Schilderungen jener Nacht auseinanderzulaufen. Während die Frau berichtet, ihr Partner habe sie gepackt, geschüttelt und an den Armen festgehalten, schildert dieser das genaue Gegenteil. Er erzählt von Faustschlägen gegen Brust, Gesicht und Schläfe, von Anspucken, Beschimpfungen und Todesdrohungen. „Es war heftig“, sagt der sportliche Mann. Mehrfach habe ihn die Angeklagte geschlagen. Die zierliche Frau bestreitet das.

Stattdessen präsentiert ihr Anwalt Fotos von Hämatomen an ihren Armen sowie eine Ambulanzkarte. Die Verletzungen seien damals dokumentiert worden, nachdem sie zunächst keine Anzeige gegen ihren Mann habe erstatten wollen. „Ich wollte meinem damaligen Partner nichts Böses.“

Ein Tonmitschnitt des Streits taucht auf. Das Handy des Mannes habe die Aufnahme zufällig gestartet, behauptet dieser. Sammt hebt ungläubig die Augenbrauen: „Jetzt hören‘S mir aber auf. Das wollen‘S mir wirklich erzählen?“ Im Saal werden die Aufnahmen abgespielt. Man hört Schreie, Streit und Geräusche, die wie Schläge klingen. Eines lässt sich daraus nicht eindeutig ableiten: „Man hört nicht, wer hier wen schlägt“, stellt der Sachverständige fest.

„Er ist ein schlechter Mensch“

Für Brisanz sorgt ein weiterer Zeuge: Der Ehemann jener Frau, mit der der Lebensgefährte der Angeklagten die Affäre gehabt haben soll, spart vor Gericht nicht mit drastischen Aussagen. Der Zeuge sei „ein schlechter Mensch“, leide an einer psychiatrischen Erkrankung. „Ich bin überzeugt, dass er sich selbst aufs Auge geschlagen hat, um die Angeklagte in Bedrängnis zu bringen. Der Frau passiert ein großes Unrecht“, sagt er.

Der medizinische Sachverständige ordnet ein: Tatsächlich seien beim Mann eine Blutunterlaufung am Auge und eine Rötung an der Schläfe dokumentiert worden. Die Verletzungen seien nachvollziehbar, allerdings passe dessen Ausmaß nicht zu den geschilderten Angriffen. „Bei mehreren Volltreffern hätte man ein deutliches Verletzungsbild sehen müssen.“

Auch die von der Angeklagten angegebene Arthrose an den Händen bestätigt der Gutachter. Medizinisch sei sie zwar in der Lage, zuzuschlagen, massive Verletzungen seien aufgrund der Befunde aber nicht erkennbar. Selbst eine Selbstverletzung des Mannes könne nicht ausgeschlossen werden.

Schließlich erweitert der Bezirksanwalt den Strafantrag. Nun steht zusätzlich der Vorwurf im Raum, die Angeklagte habe nicht nur ihren damaligen Mann, sondern auch die gemeinsame Tochter durch Drohungen einschüchtern wollen. Damit verändert sich die rechtliche Lage, Sammt erklärt das Bezirksgericht Judenburg aufgrund der Schwere des Vergehens für unzuständig. Der Fall wird wohl künftig am Landesgericht Leoben verhandelt. Es wird geklärt werden müssen, was sich in jener Nacht tatsächlich abgespielt hat und wer in diesem Beziehungsdrama Opfer und wer Täter war.