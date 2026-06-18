„Für den ländlichen Bezirk und die Bürger ist die Schließung des Bezirksgerichts definitiv ein Einschnitt“, schimpft Hermagors Bürgermeister Leopold Astner. Grund für seinen Ärger sind die Pläne der Bundesregierung, wonach österreichweit mehrere Bezirksgerichte geschlossen werden sollen – unter anderem auch jenes in Hermagor. „Eine Mitarbeiterin des Bezirksgerichts hat mich angerufen, nachdem sie es aus den Medien erfahren hatte. Es kam für alle völlig überraschend“, schildert Astner. Das nächstgelegene Bezirksgericht befindee sich in Villach. Wenn jemand von Kötschach-Mauthen oder dem Lesachtal nach Villach fahren muss, sei das ein enormer Aufwand. Zudem würde man qualifizierte Arbeitsplätze im ländlichen Raum verlieren.

Schreiben an die Justizministerin

Tatenlos werde Astner die Pläne der Bundesregierung nicht hinnehmen: „Ich habe einen Appell an alle Mandatare gerichtet, dass sie dem Vorhaben nicht zustimmen. Wir werden uns außerdem per Brief an Justizministerin Anna Sporrer wenden.“ Auch eine Resolution zieht er in Erwägung. „Zuvor möchte ich noch mit den Bürgermeistern der übrigen Gailtaler Gemeinden sprechen. Aber ich als Standortbürgermeister bin daran interessiert, dass das Bezirksgericht bestehen bleibt.“

Bürgermeister Leopold Astner wird die geplante Schließung des Bezirksgerichtes Hermagor nicht tatenlos hinnehmen © Stadtgemeinde Hermagor

Nachteile für die Bevölkerung ortet auch Rechtsanwalt Philipp Mödritscher. Seine Kanzlei befindet sich wenige Gehminuten vom Gericht entfernt. „Der Bezirk erstreckt sich von Nötsch über das Gitschtal bis St. Lorenzen im Lesachtal. Sollte das Bezirksgericht – wie derzeit zu befürchten ist – mit jenem in Villach zusammengelegt werden, hätte die Bevölkerung in den westlichen Teilen des Bezirks Anfahrtswege von bis zu 100 Kilometern. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde eine Anreise aus dem Lesachtal nach Villach zwischen drei und vier Stunden in Anspruch nehmen“, verdeutlicht er.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hätten einen erheblichen Aufwand. „Für Verhandlungen müsste künftig das Bezirksgericht Villach aufgesucht werden. Dies würde zu einem beträchtlichen Zeit- und Fahrkostenaufwand führen und bedeutet auch höhere Kosten für rechtsuchende Parteien“, erklärt Mödritscher. „Eine bürgernahe und flächendeckende Justizversorgung stellt einen wesentlichen Bestandteil des Rechtsstaats dar und muss insbesondere in ländlichen Regionen gewährleistet bleiben“, ist er der Meinung.

Rechtsanwalt Philipp Mödritscher ortet im Falle einer Schließung des Bezirksgerichts erhebliche Nachteile für die Bevölkerung © Daniela Ebner

Bedauerlicher Abbau

Ähnlich sieht es Sebastian Brunner. Er ist als Rechtsanwalt in Kötschach-Mauthen tätig. „Jeder Abbau von Infrastruktur im ländlichen Raum ist bedauerlich und führt zu einer weiteren Benachteiligung jener Regionen, die außerhalb der Ballungszentren liegen. Insbesondere, wenn es sich dabei um eine fundamentale Institution der Gesellschaft handelt. Für die Bevölkerung führt dieser Einschnitt zu einem erhöhten Aufwand, um die von der Bundesrepublik Österreich zu gewährleistende Rechtsdurchsetzung und Rechtsverteidigung auch tatsächlich zu erlangen“, sagt er und ergänzt: „Es bleibt zu hoffen, dass sich die Verantwortlichen der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst werden und den Wert von Gerichtsstandorten im ländlichen Raum erkennen.“

Als Markus Traar von den Plänen der Regierung in der Zeitung las, schüttelte er den Kopf. „Meines Erachtens nach ist es für die Republik ein Armutszeugnis, wenn ein bestehendes Bezirksgericht in einer Bezirkshauptstadt aufgelassen wird“, kommentiert er die Pläne der Bundesregierung scharf. „Hermagor ist zwar sicher eine kleine Bezirkshauptstadt, aber sollte doch in der Lage sein, die damit verbundenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen und dazu gehört auch die Rechtsfürsorge über ein ortsansässiges Gericht. Als Notar arbeite ich eng mit dem Gericht zusammen und die Schließung würde unsere Arbeit – und auch die der anderen Notariate im Einzugsgebiet – im Hinblick auf die Erledigungsgeschwindigkeit beeinträchtigen.“ Grundsätzlich begrüße er die Beseitigung von zu großen Verwaltungsstrukturen, aber „eine ordnungsgemäß funktionierende Justiz – auch als Servicestelle für die Bevölkerung – sollte in einem Staat wie Österreich nicht Ziel von örtlichen Schließungen sein“, so Traar