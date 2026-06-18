Nun ist es auch offiziell. Wie die Kleine Zeitung bereits berichtete, werden die Bezirksgerichte Bleiburg/Pliberk, Ferlach/Borovlje sowie Bad Eisenkappel/Železna Kapla-Bela geschlossen und mit größeren Gerichten zusammengelegt. Das gab Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) auf einem Pressetermin am Donnerstag bekannt. Die bestehenden Gebäude werden weiterhin für Gerichtstage und Verhandlungen in slowenischer Sprache verwendet.

Die Strukturreform in Kärnten zieht sich seit Jahren, die türkis-grüne Regierung hat keine Einigung zustande gebracht. Im Mai ging mit Franz Boschitz nun der letzte zweisprachige Bezirksrichter in Pension, der an zwei Standorten tätig war. Ihm dankte Sporrer für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Dienst der Republik. Die zweisprachige Gerichtsbarkeit ist aufgrund des Staatsvertrags verfassungsrechtlich verankert. Einige zweisprachige Richterinnen und Richter gibt es zwar, sie wollen aber nicht an die kleinen Bezirksgerichte.

Personal gesucht

Die Lösung der Bundesregierung gleicht jener, die schon Vorgängerin Alma Zadić erwogen hat: Ferlach wird mit dem Bezirksgericht Klagenfurt zusammengeschlossen, Bleiburg und Bad Eisenkappel wandern nach Völkermarkt. „In den größeren Bezirksgerichten wird es Kompetenzzentren für die slowenische Sprache geben“, sagt Sporrer.

Mit dieser Reform will man die Personalnot lindern. „Das Dienstort wird in den urbanen Zentren sein. Es findet sich niemand, der in den kleinen Bezirksgerichten arbeiten will“, so die Ministerin. Außerdem will man auch gezielt Slowenisch sprechende Richteranwärter adressieren. Sie sollen bei gleicher Qualifikation den Vorzug bekommen.

Unabhängig davon läuft auch eine Reform der Zusammenlegung von Bezirksgerichten. „Das will ich nicht vermischen“, sagt Sporrer. Das sei eine zeitliche Koinzidenz, dass diese beiden Vorhaben gleichzeitig öffentlich debattiert werden. Bei anderen Fusionen, die aber gerade erst auf Ebene Regierung verhandelt werden, würden die Standorte auch geschlossen werden, kündigte die Justizministerin an, während die drei kleinen Gerichte in Ferlach, Bleiburg und Bad Eisenkappel zumindest für Verhandlungen noch genutzt werden sollen.

Volksgruppen sollen verfassungsrechtlich abgesichert werden

Ebenfalls beim Pressetermin dabei war die für die Volksgruppen zuständige Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP). Sie kündigte die Ausarbeitung einer Gesetzesnovelle an, um alle sechs autochthonen Volksgruppen verfassungsrechtlich abzusichern, das sei bisher nur bei der slowenischen und kroatischen Volksgruppe der Fall. „Volksgruppen prägen unser Land“, betonte Bauer. Künftig sollen auch die ungarische, tschechische und slowakische Volksgruppe umfasst sein sowie die Volksgruppe der Roma.