Mit erst 21 Jahren hat Eve Fernandez 2024 ihren Traum erfüllt und ein eigenes Studio für Kosmetik und Fußpflege in der Klagenfurter Straße in St. Veit eröffnet.

Ab 6. Juli wird man Fernandez jedoch nicht mehr in der Klagenfurter Straße, sondern in der Feldgasse finden. „Ich ziehe in das ehemalige Studio von Daniela Tomaschitz. Der Standort ist näher an meinem Wohnort, es gibt Parkplätze vor der Tür und die Räume sind klimatisiert“, erklärt die Unternehmerin. Tomaschitz befindet sich derzeit in Karenz und wird in Zukunft Kosemtikbehandlungen in Klagenfurt anbieten.

Nächste Woche werden dann die Umzugskartons gepackt. „Es sind ein paar Kleinigkeiten, die ich hier noch erledigen muss. Dann geht es los. Umbauen musste ich das neue Studio zum Glück nicht.“ Die Nachfrage ist definitiv gegeben. „Über den Sommer gibt es eigentlich immer eine kleine Pause. Ich bin aber ziemlich ausgebucht und kann auch keine Neukunden mehr aufnehmen“, betont Fernandez.