Auf dem Bauernhof von Vanessa und Tom Herzog im beschaulichen Otrouza scheint die Welt in Ordnung zu sein. Zwischen ihren vier Alpakas, Schweinen alias „Biomülltonnen“, Gänsen und ausgefallenen, zutraulichen Hühnern (es gibt 150 Eier pro Woche) inklusive eines „Drama“-Hahns – insgesamt sind es um die 50 Tiere – ist Unbeschwertheit spürbar. Ist das sein Knutschfleck? „Nein, da hat mich eine Gans in den Hals gezwickt, weil sie auf ihre Babys aufpasst. Ich wollte nur schauen, wie viele Junge da sind und die unbefruchteten Eier entfernen – und das war der Dank“, erzählt die Kurvenakrobatin, die zuvor in Innsbruck mit fünf Personen in einer 80 Quadratmeterwohnung gelebt hat, mit einem Grinsen.

Dabei ist seit einigen Wochen nichts mehr wie zuvor. Während Österreichs Eisschnelllauf-Ass zuversichtlich auf ihre nächsten sportlichen Ziele blickt, kämpft ihr Mann, Trainer und engster Vertrauter gegen die wohl größte Herausforderung seines Lebens: die Diagnose Gehirntumor – er ist einen Zentimeter groß und liegt an einer sehr problematischen Stelle, darf daher nicht wachsen. Öffentlich gemacht hat er sie selbst – nicht aus Resignation, sondern um anderen Mut zu machen. Der 56-Jährige, der in Niederösterreich aufgewachsen ist, hielt sich in Thailand im Bumrungrad-Hospital zwischen 52 Spezial-Neurologen auf, um seine Parkinson-Erkrankung genauer abchecken zu lassen – und dann kam die Schockmeldung.

„Wenn der Tumor nicht weiter ausstrahlt, genieße ich mein Leben weiter. Wenn er es tut und ich in einem Jahr sterben sollte, habe ich mein Leben auch genossen.“ Herzog hofft auf die sogenannte „inversive Komorbidität“, sprich es bezeichnet ein medizinisches Phänomen, bei dem das Vorliegen einer bestimmten Erkrankung das Risiko für eine andere Erkrankung signifikant senkt. „Der Tumor dürfte nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht wuchern.“

„Ich habe nicht das große Los gezogen“

Es ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in seinem Leben. 2019 erhielt der Wahl-Kärntner die Diagnose Parkinson, unheilbar, unberechenbar. Die Problematik: Die Nervenkrankheit ist größtenteils unkalkulierbar. Sie schleicht sich leise ins Leben ein und nimmt nach und nach die Selbstverständlichkeit jeder Bewegung. Doch Tom war sich auch damals dementsprechend bewusst, sich nicht verstecken zu wollen, denn hinter jedem Zittern steht ein Mensch mit Erinnerungen, Hoffnungen und einer Stärke, die oft größer ist als die Krankheit selbst.

Doch Tom strotzt dennoch vor Positivität: „Mir geht es besser, als ich es annehmen würde. Bei der Parkinsonerkrankung mache ich gute Fortschritte nach einer Medikamentenumstellung. Das Lebensgefühl ist tausendmal besser. Ich fühle mich wieder wohl. Nach ein, zwei Jahren bin ich jetzt wieder wie ein normaler Mensch, der Alltagsdinge machen kann. Ich kann wieder normal sprechen, schlucken und essen. An den Gehirntumor denke ich nicht, da ich ihn nicht beeinflussen kann. Wenn es schlagend wird, wird es schlagend, wenn er sich doch noch operieren lässt, mache ich es, wenn nicht, ist es halt so. Ich versuche bewusst zu leben und jeden Tag zu genießen. Ich nehme mich auch teilweise zurück, wenn ich es will – das gelingt mir ganz gut, aber mir ist auch klar, dass ich mit den zwei Krankheiten nicht das große Los gezogen habe. Aber ob eine Hand zittert, ist mir komplett egal.“

„Ich habe nicht das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen“

Wie ein Fels in der Brandung steht Vanessa („Wir sind Rückschläge gewöhnt, schaffen alles“) hinter ihrem Mann und Trainer. Das Duo ist seit 2016 (für seine Gedächtnislücke ist das Datum auf einer Bank auf der Terrasse verewigt) verheiratet und geht seit 2015 durch dick und dünn – samt zahlreicher Höhenflüge und Tiefschläge. Und gerade die beschwerlichen Lebensabschnitte haben ihre Beziehung gestärkt. Die Mehrkampf-Europameisterin 2019 erzählt von jenem Moment, als sie von seiner Diagnose erfuhr. „Tom hat mir eine Nachricht geschickt mit dem Satz: Ich habe einen Gehirntumor, melde mich in einer Stunde.“ Die 30-Jährige war zu diesem Zeitpunkt in Ferlach. Und gerade ihr Zuhause ist ihre Kraftquelle. „Hier können wir einfach abschalten und denken nicht nur an meine ganzen Verletzungen, Toms Krankheit und jetzt den Tumor.“

Wie hart manche Monate waren, ist zwar kaum in Worte zu fassen, doch „Österreichs Sportlerin des Jahres 2019“ offenbart, „dass ich viele Dinge übernehmen musste, die er nicht mehr konnte. Es war nicht belastend, aber anders. Er konnte sich weder rasieren, noch waschen, etwas schneiden oder sich anziehen. Nichts war mehr möglich. Aber nach der neuen Dosierung ist er wieder selbstständig und das freut mich extrem, für ihn und für uns.“ Tom lächelt und versichert nahezu im selben Atemzug: „Ich plane nicht meinen Abschied, sondern Vanessas Karriere.“ Und er signalisiert diesbezüglich, „dass der ganze Druck von mir abgefallen ist und ich nicht das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen.“

„Wir sind ein fantastisches Team“

Was die Weltmeisterin von 2019 in den letzten Wochen so getrieben hat, war auf Social Media gar nicht einfach herauszufiltern – „ich wollte undercover bleiben“. Nun verriet sie, dass sie im Mai ein dreiwöchiges Trainingslager in Milwaukee (USA), dem High-Tech-Labor des US-Teams mit der Gruppe des zweifachen Olympiasiegers von 2026, Superstar Jordan Stolz, absolviert hat. Die ersten Eindrücke waren äußerst positiv. „Ich habe die Gruppe kennengelernt, die neuen Trainingsinhalte und wir hatten echt Spaß. Aber eines muss ich dazu sagen: Dieses Jahr wird entscheidend sein, wie die Zukunft aussieht. Wenn es weiter so gut läuft, kann ich wieder dort hinkommen, wo ich hin will und das bedeutet der Blick ist Richtung Olympia 2030 gerichtet. Derzeit geht es mir körperlich, inklusive kleiner Wehwehchen, echt sehr gut, so kann‘s weitergehen. Sollte das Jahr allerdings schlecht werden, war‘s das.“

Und wie war es zum ersten Mal allein ohne ihren Mann? „Das war schon schwer. Am Flughafen habe ich ihm noch geschrieben, hol‘ mich bitte ab, ich mag nicht, aber dort hat es sich schnell gelegt.“ Er sprach hingegen, mit einem Augenzwinkern, „von Entspannung. Nein, im Ernst, wir sind ein fantastisches Team und ich genieße jede Sekunde mit ihr.“

Die nächsten Wochen und Monate sind freilich durchgetaktet. Anfang Juli geht‘s mit den Amis aufs Eis in Inzell, im August weilt das Paar in Kärnten, bevor im September in Amerika an den letzten Finessen vor dem Weltcupauftakt gefeilt wird. „Im November fliegen wir dann zum Start nach China und machen vorher einen Zwischenstopp in Thailand, um zu sehen, was sich bei Tom getan hat. Dazwischen hat er einmal im Monat einen Videocall mit seiner Ärztin, was uns das Gefühl vermittelt, dass sie sich Zeit nehmen und uns nicht allein lassen.“

Eine solche Diagnose teilt das Leben in ein Davor und ein Danach. Vielleicht sind es nicht die großen Ängste, die einen zuerst begleiten, sondern die kleinen Gedanken dazwischen. Sie zwingt Menschen, über Dinge nachzudenken, die sie eigentlich weit von sich schieben wollten – und lässt sie gleichzeitig erkennen, wie kostbar selbst die unscheinbarsten Augenblicke des Alltags sein können. Auf vieles im Leben kann man sich vorbereiten, auf diesen Moment jedoch nicht. „Ich bin tiefenentspannt und nehme es so, wie es kommt.“