Die Idee & Werk R. Tauder GmbH, ein seit Jahrzehnten geführtes Familienunternehmen im Verpackungsbereich, steht vor dem Aus. Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilt, hat das Unternehmen am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht.

Hohe Kosten für übersiedelung

Der Betrieb war auf individualisierte Verpackungslösungen für Konditoreien und Backwarenhersteller spezialisiert – ein Nischensegment, das lange stabile Nachfrage versprach. Zuletzt geriet das Unternehmen jedoch zunehmend unter Druck. Als zentrale Ursachen nennt der Eigenantrag die Kosten der Übersiedlung in ein neues Bestandsobjekt, veränderte Lieferbedingungen des Hauptlieferanten sowie deutlich gestiegene Personal- und Energiekosten.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen zeichnen ein klares Bild: Aktiva von rund 245.000 Euro stehen Verbindlichkeiten von etwa 753.000 Euro gegenüber. Insgesamt sind 20 Dienstnehmer betroffen. Für Mai 2026 ausstehende Löhne und Gehälter konnten zuletzt nicht mehr bezahlt werden.

Sanierungsbemühungen erfolglos

Sanierungsbemühungen im Vorfeld des Insolvenzantrags, ebenso wie die Suche nach einem Investor, blieben erfolglos. Eine Fortführung des Unternehmens ist laut Eigenantrag nicht vorgesehen, da die notwendige Liquidität fehlt.

Damit endet voraussichtlich die Geschichte eines regional verankerten Familienbetriebs – und einmal mehr zeigt sich, wie empfindlich selbst spezialisierte Anbieter auf kumulierte Kostensteigerungen und strukturelle Veränderungen in der Lieferkette reagieren.