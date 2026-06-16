Es ist ein internationaler Wirtschaftskrimi: Die Firma „AL Corporate GmbH“ lieferte 2023 Photovoltaik-Zubehör im Wert von mehr als 22 Millionen Euro nach Rumänien. Die EU fördert dies mit bis zu 90 Prozent. Es kamen aber nur 800.000 Euro in der Steiermark an, der Rest versickerte in Rumänien.

Im Frühling 2025 stellte die Firma die Lieferungen ein. Die Europäische Staatsanwaltschaft und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien ermitteln. Vermutet wird, dass das Geld über Zwischenhändler in den rumänischen Wahlkampf floss. Hochrangige Politiker könnten darin verstrickt sein. Vor einem halben Jahr war Geschäftsführer Julian Kalcher (28) aus St. Ruprecht an der Raab noch zuversichtlich, dass das Geld wieder auftaucht.

Die PV-Anlage bei Magna Heavy Stamping in Albersdorf. Auch dieses Projekt wurde einst von der „Apfelland Energie“ abgewickelt. In Rumänien saß die Firma nun aber offenbar Betrügern auf © Apfelland Energie

Nun gibt es aber einen Konkurs: Ein Eigenantrag wurde am heutigen Dienstag am Landesgericht für Zivilrecht in Graz eingebracht. Es geht dabei um die 2021 gegründete „AL Corporate GmbH“ mit Sitz in Graz. Diese ist laut dem Gläubigerschutzverband „Creditreform“ auf die Entwicklung und Umsetzung von Photovoltaikprojekten im In- und Ausland spezialisiert.

Fördermissbrauch in Rumänien?

Die Ursachen der Insolvenz sind die wirtschaftlichen Folgen des vermutlich gescheiterten internationalen Großprojektes. „Es wurden nach zunächst vertragsmäßiger Abwicklung und ordnungsmäßiger Leistungen der vereinbarten Zahlungen durch den ausländischen Projektpartner die vertraglich vorgesehenen Zahlungsraten im Projektverlauf schrittweise reduziert und schließlich vollständig eingestellt“, heißt es bei der Creditreform. Es gibt 26 Gläubiger.

Die Folge waren erhebliche finanzielle Engpässe. Die Passiva betragen 7,22 Millionen Euro, die Aktiva nur 53.380 Euro. Das Unternehmen wird auf Antrag von Julian Kalcher geschlossen. Wie steht es aber um dich Dachgesellschaft „Navitas Holding“ und andere Gesellschaften von Kalcher, der bereits im Alter von 21 Jahren die „Apfelland Energie“ in St. Ruprecht an der Raab gegründet hatte? Der betrogene Unternehmer, der 2024 auch einen Großauftrag in China unterschrieben hatte, war vorerst für keine Stellungnahme erreichbar.