Nach ihrer erfolgreichen Premiere in Villach vor drei Jahren kehrt Natascha Zenig mit einer neuen Ausstellung in ihre Heimatstadt zurück. Unter dem Titel „The Mysterious and Savage Grace of Dark Art“ zeigt die international tätige Künstlerin ab 4. Juli rund 30 Werke in der Galerie Tart in der Widmanngasse. Zenig ist weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt. Die heute in Wien und Villach lebende Künstlerin arbeitete als Maskenbildnerin unter anderem für Produktionen wie „Tatort“, „Vienna Blood“, „Landkrimi“, „Austrias Next Topmodel“ sowie für internationale Filmproduktionen wie „Mission Impossible 5“ und „Point Break“. Ihre Leidenschaft gilt seit vielen Jahren dem Bodypainting und aufwendigen Special-Effects-Make-up. Weil ihre oft stundenlang gefertigten Kreationen für Film und Fernsehen meist nur einen kurzen Auftritt haben, begann Zenig vor einigen Jahren damit, diese fotografisch festzuhalten. In ihrer neuen Ausstellung greift die Künstlerin die Themen Sinnlichkeit, starke Frauenfiguren und postapokalyptische Motvie auf. Über allem steht das Motto „Die Liebe bleibt bestehen“.

Fotografien kann man auch erwerben

„Die Besucher sollen zunächst von leichteren Themen abgeholt werden“, erklärt Zenig. Erst in den hinteren Räumen der Galerie werde die Bildsprache düsterer und beschäftige sich unter anderem mit toxischer Liebe. Ihre Werke versteht die Künstlerin auch als Botschaft, niemals aufzugeben, unabhängig davon, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Insgesamt werden rund 30 Fotografien gezeigt, die auch erworben werden können. Erstmals ist darunter auch ein Werk, auf dem Zenig selbst zu sehen ist, denn: „Natürlich verarbeite ich mit meiner Kunst zum Teil auch persönliche Erlebnisse“, sagt sie.

Entstanden sind die neuen Arbeiten erneut gemeinsam mit Fotograf Frank Schmidhofer sowie erstmals mit Manuel Schöngrundner. Hinter jedem Bild steckt dabei ein hoher handwerklicher Aufwand. Für das Modellieren einzelner Accessoires, etwa eines menschlichen Herzens, benötigt Zenig oft einen ganzen Arbeitstag. Das Schminken der Modelle nimmt anschließend nochmals mehrere Stunden in Anspruch.

Die Vernissage findet am 4. Juli um 20 Uhr in der Galerie Tart statt. Die Ausstellung läuft bis 5. August. Geöffnet ist mittwochs und donnerstags von 11 bis 14 Uhr sowie freitags von 20 bis 22 Uhr. Zusätzliche Termine können dienstags zwischen 15 und 18 Uhr nach Voranmeldung via WhatsApp (0677 614 024 15) vereinbart werden. Auch individuelle Führungen für Gruppen ab drei Personen sind möglich. Für die Vernissage kündigt Zenig zudem erneut einen Überraschungs-Live-Act an. Bei ihrer ersten Ausstellung sorgte ein als Ork verkleideter Darsteller für gruselige Momente. Was die Besucher diesmal erwartet, bleibt vorerst geheim.