Kultur entsteht nicht nur auf Bühnen oder in Ausstellungsräumen. Sie lebt auch dort, wo Menschen einander begegnen, Ideen austauschen und gemeinsam Neues anstoßen. Genau dafür soll am Mittwoch, 17. Juni, im Dinzlschloss erstmals die Villacher Kulturmesse „Wir sind Kultur“ Raum bieten.

Ab 16 Uhr lädt die Abteilung Kultur der Stadt Villach bei freiem Eintritt zu einer offenen Veranstaltung, bei der sich Kulturinitiativen, Vereine und Kunstschaffende aus unterschiedlichen Genres vorstellen. Besucherinnen und Besucher sollen dabei ebenso angesprochen werden wie Kulturtreibende selbst. Geboten werden Einblicke in aktuelle Projekte, Programme und Ideen, dazu Gespräche mit jenen Menschen, die Villachs Kulturszene prägen.

Plattform zum kulturellen Austausch

Die Messe soll aber nicht nur präsentieren, sondern auch verbinden. Wer wissen möchte, welche Kulturangebote es in Villach gibt, wer hinter Projekten steht oder wo neue Kooperationen entstehen könnten, soll im Dinzlschloss unkompliziert ins Gespräch kommen. „‚Wir sind Kultur‘ soll eine Plattform bieten, wo auch Interesse für Neues geweckt wird“, so Vizebürgermeisterin und Kulturreferentin Gerda Sandriesser (SPÖ).

An der Veranstaltung nehmen unter anderem Buch13, der Carinthische Sommer, das Europahaus und die neuebuehnevillach teil.