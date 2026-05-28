Besucher fesseln? Nein, hier geht es nicht um kriminelle Energien, sondern um die Kunst der guten Galerieführung: „Man muss die Besucher mit der Geschichte des Künstlers fesseln und über das reden, was sie beim Betrachten der Bilder nicht sehen“, sagt Judith Makouz. Sie gehört zum Team des Museums des Nötscher Kreises, das dieses Jahr einen Ausstellungsschwerpunkt zum Maler Theodor Herzmansky zeigt.

Makouz hat Bio-Engineering studiert und war bislang Projektmanagerin in einem Pharmaunternehmen. Derzeit ist sie – dank Jakob, elf Monate alt– karenziert. Ihr Vater war der Nötscher Maler und Mosaikkünstler Rudolf Traby. Kunstsinnigkeit wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Das Angebot, durchs Nötscher Museum zu führen, nahm sie gerne an. „Ich habe in der Vorbereitung einige Bücher gelesen. Herzmansky ist in seiner Vielseitigkeit sehr interessant, er hat bei Anton Kolig in Nötsch Malkurse besucht und im Laufe seines Lebens die Stile gewechselt. Eine Zeit lang hat er gar nicht gemalt und in Prag als Optiker gearbeitet“, weiß sie zu berichten.

Das ist auch die häufigste Frage, die Makouz von Besuchern hört. „Ob Herzmansky in Prag denn gar nicht gemalt hat. Hat er schon, aber erst später und dann im Stil des Konstruktivismus. Besuchern von weiter weg muss man auch die Maler des Nötscher Kreises erklären“, sagt die 40-Jährige. Sie und zwei Kolleginnen führen donnerstags und sonntags durch die Ausstellung, an Donnerstagen gehört ein Kulturspaziergang durch den Ort dazu: „Zu den Anton-Kolig-Kunstwerken in Nötsch und an der Kirche von Saak.“ Ein persönlicher Tipp von Makouz führt nach St. Georgen bei Nötsch. Dort hat ihr Vater einen Brunnen gestaltet.